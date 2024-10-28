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Три громади Київщини не звітують про інвентаризацію с/г земель: Кравченко звернувся до правоохоронців

Київ • УНН

 • 18110 перегляди

На Київщині три громади ігнорують подання інформації щодо інвентаризації сільгоспземель та сплати податків. З початку року вже задекларовано додатково 170 млн грн плати за землю, з яких 157 млн надійшли до бюджетів.

Три громади Київщини не звітують про інвентаризацію с/г земель: Кравченко звернувся до правоохоронців

Три громади Київщини систематично ігнорують подання інформації до податкової щодо інвентаризації сільськогосподарських земель та сплати податків за їх використання. Це питання розглянули під час засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність" за участі представників податкової, правоохоронних органів та територіальних громад. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

"Одразу звернувся до представників правоохоронних органів взяти це питання на контроль. Бо не може бути так, що представники деяких громад працюють не на наповнення бюджету громади, а на чиюсь кишеню. Київська ОВА спільно з відповідними органами системно працюють над інвентаризацією. Більшість із громад активно надають інформацію. 6 громад Київщини вже ідентифікували понад 70% земельних ділянок", – сказав Кравченко.

За його словами, робота групи "Прозорість та підзвітність" дає значні результати – з початку року додатково оподатковано та задекларовано понад 170 млн грн плати за землю. З них вже 157 млн грн надійшли до бюджетів громад.

Головне управління державної податкової служби у Київській області також аналізує подану громадами інформацію щодо договорів оренди земельних ділянок, по яких тривалий час не надаються декларації та відповідно не сплачуються податки.

"Наголосив, що з тими, хто не сплачує податки, договори мають бути розірвані. До речі, вже вдалося додатково залучити до декларування платників по 115 земельних ділянках, по 45 — договори розірвані. Робота триває", – додав начальник Київської ОВА.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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