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Три громады Киевщины не отчитываются об инвентаризации с/х земель: Кравченко обратился к правоохранителям

Три громады Киевщины не отчитываются об инвентаризации с/х земель: Кравченко обратился к правоохранителям

Киев  •  УНН

16:04 • 2309 просмотра

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На Киевщине три громады игнорируют представление информации по инвентаризации сельхозземель и уплате налогов. С начала года уже задекларировано дополнительно 170 млн грн платы за землю, из которых 157 млн поступили в бюджеты.

Три громады Киевщины систематически игнорируют представление информации в налоговую по инвентаризации сельскохозяйственных земель и уплате налогов за их использование. Этот вопрос рассмотрели во время заседания рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" с участием представителей налоговой, правоохранительных органов и территориальных громад. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

"Сразу обратился к представителям правоохранительных органов взять этот вопрос на контроль. Потому что не может быть так, что представители некоторых громад работают не на наполнение бюджета громады, а на чей-то карман. Киевская ОВА совместно с соответствующими органами системно работают над инвентаризацией. Большинство из громад активно предоставляют информацию. 6 громад Киевщины уже идентифицировали более 70% земельных участков", - сказал Кравченко.

По его словам, работа группы "Прозрачность и подотчетность" дает значительные результаты - с начала года дополнительно обложено налогами и задекларировано более 170 млн грн платы за землю. Из них уже 157 млн грн поступили в бюджеты громад.

Главное управление государственной налоговой службы в Киевской области также анализирует представленную громадами информацию о договорах аренды земельных участков, по которым длительное время не предоставляются декларации и соответственно не уплачиваются налоги.

"Подчеркнул, что с теми, кто не платит налоги, договоры должны быть расторгнуты. Кстати, уже удалось дополнительно привлечь к декларированию плательщиков по 115 земельным участкам, по 45 - договоры расторгнуты. Работа продолжается", - добавил начальник Киевской ОВА.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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