23 ноября в мире отмечают Международный день акварели и День Фибоначчи. В церковном календаре по новому стилю чтят святителя Амфилохия, епископа Иконийского, а по старому стилю вспоминают святых апостолов из числа 70-ти, пишет УНН.

Международный день акварели (World Watercolor Day)

Всемирная художественная дата, учреждённая в 2001 году известным мексиканским художником-акварелистом Альфредо Гуати Рохо, который сыграл ключевую роль в возрождении интереса к акварельной живописи во второй половине XX века и основал первый в мире Национальный музей акварели в Мехико.

Событие призвано популяризировать акварельную технику как самостоятельный высокий вид изобразительного искусства, объединяя профессиональных художников, иллюстраторов и преподавателей посредством выставок, пленэров и мастер-классов по всему миру.

День Фибоначчи

Международная научная дата, посвящённая итальянскому математику Леонардо Пизанскому, известному как Фибоначчи, и открытой им числовой последовательности, в которой каждое следующее число равно сумме двух предыдущих (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13...).

Дата 23 ноября выбрана не случайно: в американском формате записи даты 11/23 цифры образуют начало последовательности Фибоначчи — 1, 1, 2, 3. Событие популяризирует математику и демонстрирует присутствие "золотого сечения" и чисел Фибоначчи в природе, архитектуре, искусстве и информатике.

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По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святителя Амфилохия, епископа Иконийского - выдающегося христианского богослова, близкого друга и сподвижника святителей Василия Великого и Григория Богослова, который участвовал во Втором Вселенском соборе 381 года в Константинополе и активно защищал православное учение о Святой Троице от арианской ереси.

Также в этот день вспоминают святителя Григория, епископа Акрагантийского - сицилийского иерарха, прославившегося строгим аскетизмом, даром чудотворения и толкования Священного Писания.

По старому календарю верующие чтят память святых апостолов из числа 70-ти: Ераста, Олимпа, Родионa, Сосипатра, Кварта и Терция - учеников святого апостола Павла, которые проповедовали христианство в различных провинциях Римской империи, основали многочисленные церковные общины и приняли мученическую кончину во времена императора Нерона.

Также в этот день вспоминают святого мученика Ореста врача - христианина из каппадокийского города Тианы, который открыто исповедовал веру во Христа во время гонений императора Диоклетиана и погиб после тяжёлых пыток на раскалённом железном ложе.

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