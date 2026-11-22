Польские следователи установили, что во время российской атаки на Украину 20 ноября воздушное пространство Польши нарушили три крылатые ракеты Х-101, а не две, как считалось ранее. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Окружную прокуратуру в Люблине, пишет УНН.

Детали

По результатам следственных действий, обломки российских ракет обнаружили в трех населенных пунктах — Новом Липовце, Руднике-над-Сяном и Молодиче.

Предварительная экспертиза свидетельствует, что все три ракеты изготовили в IV квартале 2026 года на предприятиях в подмосковной Дубне.

Следователи продолжают исследовать обломки ракет

Прокуратура завершила осмотр мест падения обломков в Новом Липовце и Руднике-над-Сяном. В Молодиче работы временно приостановили, а территорию оставили под охраной до утра 23 ноября.

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По словам прокурора Марцина Козака, все изъятые фрагменты ракет и криминалистические доказательства передадут экспертам для дальнейших исследований.

Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщал, что в воздушное пространство страны, вероятно, залетели две российские ракеты и один беспилотник.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что инцидент мог быть преднамеренной российской провокацией, поскольку объекты упали вблизи места проведения военных учений. По данным польских властей, в результате падения обломков никто не пострадал.

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