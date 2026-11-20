Польские военные не открывали огонь по воздушным объектам, нарушившим границу страны, поскольку не были выполнены все условия для применения оружия. Об этом сообщил оперативный командующий Вооружённых сил Польши генерал Иренеуш Новак, передаёт РАР, пишет УНН.

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"Этой ночью вооружение не применялось, поскольку не были выполнены все условия для применения системы вооружения", – сказал генерал Новак во время пресс-конференции с участием министра обороны Владислава Косиняка-Камыша.

По словам генерала, данные радиолокационных систем не позволяют точно определить тип воздушных целей.

"Мы используем такое понятие, как индекс скорости. Все три объекта были скоростными: их скорость превышала 800 км/ч. Поэтому мы предполагаем, что это были либо крылатые ракеты Х-101, либо реактивные беспилотники „Герань-5"", – сказал генерал.

Новака и Косиняка-Камыша также спросили, сколько времени воздушные цели находились в польском воздушном пространстве.

"Речь идёт о нескольких минутах. Расстояние от места, где мы обнаружили ракету Х-101, до границы составляет около 50 км. Это примерно три минуты", – ответил министр обороны Польши.

Напомним

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что две российские ракеты и беспилотник упали на польскую землю в пятницу, 20 ноября, когда рф нанесла массированный удар по соседней Украине. Он сообщил о трёх местах падения российских ракет и дронов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, говоря о российских ракетах, упавших в Польше, заявил, что "это не совпадение обстоятельств", отметив, что не случайно эти объекты упали вблизи места проведения военных учений Коалиции желающих в поддержку Украины.

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