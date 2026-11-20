Польські військові не відкривали вогонь по повітряних об’єктах, які порушили кордон країни, оскільки не були виконані всі умови для застосування зброї. Про це повідомив оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал Іренеуш Новак, повідомляє РАР, пише УНН.

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"Цієї ночі озброєння не застосовувалося, адже не було виконано всіх умов для застосування системи озброєння", – сказав генерал Новак під час пресконференції за участю міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша.

За словами генерала, дані радіолокаційних систем не дають змоги точно визначити тип повітряних цілей.

"Ми використовуємо таке поняття, як індекс швидкості. Усі три об’єкти були швидкісними: їхня швидкість перевищувала 800 км/год. Тому ми припускаємо, що це були або крилаті ракети Х-101, або реактивні дрони „Герань-5"", – сказав генерал.

Новака і Косіняка-Камиша також запитали, скільки часу повітряні цілі перебували в польському повітряному просторі.

"Йдеться про кілька хвилин. Відстань від місця, де ми виявили ракету Х-101, до кордону становить близько 50 км. Це приблизно три хвилини", – відповів міністр оборони Польщі.

Нагадаємо

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що дві російські ракети та безпілотник впали на польську землю в п'ятницю, 20 листопада, коли рф завдала масованого удару по сусідній Україні. Він повідомив про три місця падіння російських ракет і дронів.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, говорячи про російські ракети, які впали в Польщі, заявив, що "це не збіг обставин", зазначивши, що не випадково ці об'єкти впали поблизу місця проведення військових навчань Коаліції охочих на підтримку України.

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