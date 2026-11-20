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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що дві російські ракети та безпілотник впали на польську землю в п'ятницю, 20 листопада, коли рф завдала масованого удару по сусідній Україні. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg та польське PAP.

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Міністр національної оборони Польщі заявив, що "є три місця падіння об'єктів, у Новому Ліповці вже можна сказати, що це була ракета Х-101, у другому місці також кажуть, що це ракета, у третьому, найімовірніше, це був реактивний безпілотник".

Косіняк-Камиш під час пресконференції у Варшаві назвав вторгнення черговою російською провокацією.

"Ця атака російської федерації на територію України, яка вплинула на Польщу, стала однією із найбільших з початку повномасштабної війни в Україні", - зазначив Косіняк-Камиш.

Як повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський, "через порушення польського повітряного простору служби проводять операції у трьох місцях: Рудник-над-Сяном, Молодич та Новий Ліповець (Люблінське воєводство)".

За даними RMF24, уламки виявили у трьох місцях, перед цим тривогу активовували на сході Польщі, фіксували вибухи та світіння на тлі атаки рф.

Дві ракети і дрон

"Три населені пункти були взяті під охорону відповідними службами, зокрема тими, що підпорядковувалися Міністерству національної оборони, поліції, пожежній службі, військовій поліції та спеціальним службам, зокрема військовій контррозвідці: Молодич, Ярославський повіт; Руднік-над-Сяном; та Новий Ліповець, Білгорайський повіт. В останньому випадку найбільше можна сказати, і найяскравішим доказом є те, що це була ракета Х-101, яка порушила польський повітряний простір і знаходиться в цьому місці", - зазначив голова Міноборони Польщі.

"У другому випадку це також могла бути ракета, а в третьому, ймовірно, реактивний безпілотник", – як цитує Rzeczpospolita, сказав Косіняк-Камиш.

З його слів, "протягом усієї ночі працювали наші та союзні літаки - польські F-16 та шведські Gripen. Літак-заправник нідерландських ВПС був у розпорядженні наших пілотів. Наша розвідувальна система, літак ранньої розвідки Saab, також була активована та діяла у Підкарпатському та Люблінському воєводствах".

"Активовано системи Patriot, розташовані навколо аеропорту Ясьонка в Жешуві та поблизу Свідника в Люблінському воєводстві. Активовано наземні системи Poprad та Pilica+. В операції також беруть участь гелікоптери, які продовжують діяти в повітрі, а також три бригади Сил територіальної оборони. Ми маємо справу з черговою провокацією з боку російської федерації", - зазначив Косіняк-Камиш.



При чому тут навчання Коаліції охочих

"Дата, на мою думку, не випадкова. Сьогодні в Новій Дембі поблизу цих місць проходять навчання Коаліції охочих, у яких беруть участь понад десяток країн", - заявив голова Міноборони Польщі.

Наразі, як повідомили в оперативному командуванні ЗС Польщі, "збройні сили Польщі завершили операції із забезпечення безпеки польського повітряного простору під час останньої хвилі авіаударів російської федерації по цілях в Україні. Виділені сили та засоби польської системи протиповітряної оборони повернулися до стандартної оперативної діяльності. Ми раді повідомити вам, що подальших порушень польського повітряного простору не спостерігалося. Збройні Сили Польщі постійно стежать за ситуацією в Україні та залишаються в постійній готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору".

Косіняк-Камиш, говорячи щодо порушення польського повітряного простору, зазначив: "Дуже важлива інформація, завжди найважливіша, полягає в тому, що в результаті дій російської федерації в Україні з впливом на польську територію ніхто не постраждав на польській території. Ми також не маємо повідомлень про пошкодження критичної інфраструктури".

Звернення до НАТО

Водночас він оголосив, що звернеться до Генерального секретаря НАТО з проханням виділити додаткові сили та засоби для підтримки операції Eastern Sentry. Ця військова операція НАТО, розпочата 12 вересня 2025 року, має на меті посилення безпеки східного флангу Альянсу, зокрема захист повітряного простору від російських дронів, літаків та інших загроз.

У Польщі після атаки рф на Україну виявили уламки в кількох місцях