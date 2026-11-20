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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что две российские ракеты и беспилотник упали на польскую землю в пятницу, 20 ноября, когда рф нанесла массированный удар по соседней Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg и польское PAP.

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Министр национальной обороны Польши заявил, что "есть три места падения объектов: в Новом Липовце уже можно сказать, что это была ракета Х-101, во втором месте также говорят, что это ракета, в третьем, скорее всего, это был реактивный беспилотник".

Косиняк-Камыш во время пресс-конференции в Варшаве назвал вторжение очередной российской провокацией.

"Эта атака российской федерации на территорию Украины, которая повлияла на Польшу, стала одной из крупнейших с начала полномасштабной войны в Украине", — отметил Косиняк-Камыш.

Как сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский, "из-за нарушения польского воздушного пространства службы проводят операции в трех местах: Рудник-над-Сяном, Молодыч и Новый Липовец (Люблинское воеводство)".

По данным RMF24, обломки обнаружили в трех местах, до этого тревогу активировали на востоке Польши, фиксировали взрывы и свечение на фоне атаки рф.

"Три населенных пункта были взяты под охрану соответствующими службами, в частности подчинявшимися Министерству национальной обороны, полиции, пожарной службе, военной полиции и специальным службам, в частности военной контрразведке: Молодыч, Ярославский повят; Рудник-над-Сяном; и Новый Липовец, Билгорайский повят. В последнем случае больше всего можно сказать, и самым ярким доказательством является то, что это была ракета Х-101, которая нарушила польское воздушное пространство и находится в этом месте", — отметил глава Минобороны Польши.

"Во втором случае это также могла быть ракета, а в третьем, вероятно, реактивный беспилотник", — как цитирует Rzeczpospolita, сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, "всю ночь работали наши и союзные самолеты — польские F-16 и шведские Gripen. Самолет-заправщик ВВС Нидерландов находился в распоряжении наших пилотов. Наша разведывательная система, самолет раннего обнаружения Saab, также была активирована и действовала в Подкарпатском и Люблинском воеводствах".

"Активированы системы Patriot, расположенные вокруг аэропорта Ясёнка в Жешуве и возле Свидника в Люблинском воеводстве. Активированы наземные системы Poprad и Pilica+. В операции также участвуют вертолеты, которые продолжают действовать в воздухе, а также три бригады Сил территориальной обороны. Мы имеем дело с очередной провокацией со стороны российской федерации. Дата, на мой взгляд, не случайна. Сегодня в Новой-Дембе возле этих мест проходят учения "Коалиции желающих", в которых участвуют более десятка стран", — отметил Косиняк-Камыш.

В настоящее время, как сообщили в оперативном командовании ВС Польши, "вооруженные силы Польши завершили операции по обеспечению безопасности польского воздушного пространства во время последней волны авиаударов российской федерации по целям в Украине. Выделенные силы и средства польской системы противовоздушной обороны вернулись к стандартной оперативной деятельности. Мы рады сообщить вам, что дальнейших нарушений польского воздушного пространства не наблюдалось. Вооруженные силы Польши постоянно следят за ситуацией в Украине и остаются в постоянной готовности для обеспечения безопасности польского воздушного пространства".

Косиняк-Камыш, говоря о нарушении польского воздушного пространства, отметил: "Очень важная информация, всегда самая важная, заключается в том, что в результате действий российской федерации в Украине, повлиявших на польскую территорию, никто не пострадал на польской территории. У нас также нет сообщений о повреждении критической инфраструктуры".

В то же время он объявил, что обратится к Генеральному секретарю НАТО с просьбой выделить дополнительные силы и средства для поддержки операции Eastern Sentry. Эта военная операция НАТО, начатая 12 сентября 2025 года, направлена на усиление безопасности восточного фланга Альянса, в частности на защиту воздушного пространства от российских дронов, самолетов и других угроз.

В Польше после атаки рф на Украину обнаружили обломки в нескольких местах