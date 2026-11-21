Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в Варшаве, что Альянс будет защищать каждый сантиметр территории Польши. Его заявление прозвучало на следующий день после того, как Польша сообщила о нарушении своего воздушного пространства Россией тремя объектами, вероятно, двумя ракетами и беспилотником. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Я могу гарантировать, что НАТО будет защищать каждый сантиметр территории Польши - заявил Рютте.

По информации PAP, командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич сделает все необходимое для выявления любых угроз обороноспособности и возможностям сдерживания Альянса, а при необходимости внесет соответствующие коррективы, заявил Рютте.

Во время войны России против Украины беспилотники неоднократно попадали в воздушное пространство стран восточного фланга НАТО. Это усиливало напряженность в отношениях с западным военным альянсом и опасения по поводу возможного распространения конфликта.

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Нарушение воздушного пространства в пятницу произошло во время проведения в Польше военных учений с участием «Коалиции желающих», в которую входят союзники Украины. Польские чиновники заявили, что это совпадение обстоятельств не было случайным.

В понедельник в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета НАТО, на котором обсудят нарушение польского воздушного пространства российскими ракетами. Об этом в субботу также сообщило Польское агентство печати.

«В ближайшее время мы получим мощную поддержку от наших союзников по НАТО для усиления защиты нашей восточной границы», — написал в субботу в соцсети X министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя предстоящее заседание органа НАТО.

«Сегодня я поддерживал связь с генералом Гринкевичем, чтобы согласовать детали этих мер».

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