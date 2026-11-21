Рютте заявив, що НАТО захищатиме кожен сантиметр території Польщі
Київ • УНН
Генсек НАТО заявив про захист Польщі після порушення її повітряного простору російськими об’єктами. Засідання Альянсу відбудеться в понеділок.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у Варшаві, що Альянс захищатиме кожен сантиметр території Польщі. Його заява пролунала наступного дня після того, як Польща повідомила про порушення свого повітряного простору росією трьома об'єктами, ймовірно, двома ракетами та безпілотником. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Я можу гарантувати, що НАТО захищатиме кожен сантиметр території Польщі
За інформацією PAP, командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич зробить усе необхідне для виявлення будь-яких загроз обороноздатності та можливостям стримування Альянсу, а за потреби внесе відповідні корективи, заявив Рютте.
Під час війни росії проти України безпілотники неодноразово потрапляли в повітряний простір країн східного флангу НАТО. Це посилювало напруженість у відносинах із західним військовим альянсом і побоювання щодо можливого поширення конфлікту.
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Порушення повітряного простору в п'ятницю сталося під час проведення в Польщі військових навчань за участю "Коаліції охочих", до якої входять союзники України. Польські посадовці заявили, що цей збіг обставин не був випадковим.
У понеділок у Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради НАТО, на якому обговорять порушення польського повітряного простору російськими ракетами. Про це в суботу також повідомило Польське агентство преси.
"Найближчим часом ми отримаємо потужну підтримку від наших союзників по НАТО для посилення захисту нашого східного кордону", — написав у суботу в соцмережі X міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи майбутнє засідання органу НАТО.
"Сьогодні я підтримував зв'язок із генералом Гринкевичем, щоб узгодити деталі цих заходів".
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