Польські слідчі встановили, що під час російської атаки на Україну 20 листопада повітряний простір Польщі порушили три крилаті ракети Х-101, а не дві, як вважали раніше. Про це повідомляє RMF24 із посиланням на Окружну прокуратуру в Любліні, пише УНН.

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За результатами слідчих дій, уламки російських ракет виявили у трьох населених пунктах – Новому Ліповці, Руднику-над-Сяном та Молодичі.

Попередня експертиза свідчить, що всі три ракети виготовили у IV кварталі 2026 року на підприємствах у підмосковній Дубні.

Слідчі продовжують досліджувати уламки ракет

Прокуратура завершила огляд місць падіння уламків у Новому Ліповці та Руднику-над-Сяном. У Молодичі роботи тимчасово призупинили, а територію залишили під охороною до ранку 23 листопада.

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За словами прокурора Марціна Козака, усі вилучені фрагменти ракет та криміналістичні докази передадуть експертам для подальших досліджень.

Раніше польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомляв, що до повітряного простору країни, ймовірно, залетіли дві російські ракети та один безпілотник.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск припустив, що інцидент міг бути навмисною російською провокацією, оскільки об'єкти впали поблизу місця проведення військових навчань. За даними польської влади, внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.

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