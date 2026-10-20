"Нет ничего святого": россияне ударили по церкви в Хмельницкой области — ОВА

Враг в ночь на вторник, 20 октября, атаковал Хмельницкую область. Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, информирует УНН.

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По его словам, во время атаки была повреждена церковь в Шепетовском районе.

Повреждены фасад здания, окна и колокольня. Информация о погибших и пострадавших не поступала - написал Тюрин.

Он добавил, что в области продолжается воздушная тревога, и призвал жителей находиться в укрытиях или других безопасных местах до отбоя.

Напомним

Армия рф вечером в понедельник, 19 октября, атаковала Хмельницкий. Повреждены предприятие и частный дом. В результате удара погибли две женщины, одной из них было 100 лет.

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