"Нет ничего святого": россияне ударили по церкви в Хмельницкой области — ОВА
Киев • УНН
Ночью 20 октября российские войска атаковали Хмельницкую область и повредили церковь. Погибших и пострадавших не зафиксировано.
Враг в ночь на вторник, 20 октября, атаковал Хмельницкую область. Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, информирует УНН.
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По его словам, во время атаки была повреждена церковь в Шепетовском районе.
Повреждены фасад здания, окна и колокольня. Информация о погибших и пострадавших не поступала
Он добавил, что в области продолжается воздушная тревога, и призвал жителей находиться в укрытиях или других безопасных местах до отбоя.
Напомним
Армия рф вечером в понедельник, 19 октября, атаковала Хмельницкий. Повреждены предприятие и частный дом. В результате удара погибли две женщины, одной из них было 100 лет.
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