Ворог удари по Хмельницькому: є знеструмлення, серед загиблих - 100-річна жінка
Київ • УНН
Внаслідок вечірньої атаки рф на Хмельницький загинули дві жінки 1926 і 1954 років народження. Пошкоджено підприємство й будинок.
Армія рф увечері атакувала Хмельницький - пошкоджено підприємство та приватний будинок. Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, у результаті удару загинули дві жінки, одній з них було 100 років, передає УНН.
Деталі
За словами Тюріна, унаслідок атаки в обласному центрі пошкоджено підприємство, на якому виникла пожежа. Також пошкоджено один житловий будинок.
Під час пошуково-рятувальних робіт у будинку виявили тіла двох жінок.
Загинули дві жінки 1926 та 1954 років народження
Додамо
Крім того, за словами Тюріна, унаслідок російських обстрілів у Шепетівському та Хмельницькому районах є перебої з електропостачанням.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.
Ворог знищив останній великий логістичний центр "Епіцентру" у Хмельницькому14.10.26, 02:21 • 30055 переглядiв