Ворог удари по Хмельницькому: є знеструмлення, серед загиблих - 100-річна жінка

Армія рф увечері атакувала Хмельницький - пошкоджено підприємство та приватний будинок. Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, у результаті удару загинули дві жінки, одній з них було 100 років, передає УНН.

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За словами Тюріна, унаслідок атаки в обласному центрі пошкоджено підприємство, на якому виникла пожежа. Також пошкоджено один житловий будинок.

Під час пошуково-рятувальних робіт у будинку виявили тіла двох жінок.

Загинули дві жінки 1926 та 1954 років народження - повідомив Тюрін.

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Крім того, за словами Тюріна, унаслідок російських обстрілів у Шепетівському та Хмельницькому районах є перебої з електропостачанням.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

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