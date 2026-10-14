Ворог знищив останній великий логістичний центр "Епіцентру" у Хмельницькому

Ворог знищив останній великий логістичний центр компанії "Епіцентр" у Хмельницькому. Про це повідомляє компанія "Епіцентр К" у Facebook, інформує УНН.

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Зазначається, що 13 жовтня росія десять разів атакувала логістичний розподільчий центр "Епіцентру" в Хмельницькому.

Пʼять масштабних пожеж! Врешті ворогу вдалося досягнути свого - вогонь знищив близько 85% товарів, які зберігалися всередині. Біля трьох десятків дронів у небі, не давали погасити пожежу. Найголовніше - всі наші люди живі. ... Але для компанії це удар, масштаб якого важко навіть усвідомити - йдеться у дописі.

У компанії назвали це "найбільшим полегшенням цього дня".

Нагадаємо

17 вересня у Харкові ворог атакував "Епіцентр" реактивним дроном "Герань-4", постраждала 65-річна жінка.

"Епіцентр" підтвердив: внаслідок атаки рф постраждали два їхні ТЦ в Одесі