На знімальному майданчику популярного серіалу Netflix "Відділ Q" загинув член знімальної групи

В Единбурзі, Шотландія, під час роботи над другим сезоном детективного серіалу Netflix "Відділ Q" (Dept. Q) загинув член знімальної групи. Трагедія сталася 12 листопада на території кіностудії FirstStage Studios. Про це повідомляє E! News із посиланням на продюсерську компанію Left Bank Pictures, пише УНН.

За інформацією поліції Шотландії, правоохоронці отримали повідомлення про чоловіка, який зазнав серйозних травм на промисловому об'єкті в районі Бат-роуд в Единбурзі.

На місце прибули екстрені служби, однак врятувати постраждалого не вдалося. Медики констатували його смерть.

Особу загиблого поки не розголошують. Причина смерті також залишається невідомою.

Ми глибоко шоковані та засмучені трагічною смертю члена нашої команди. Наші думки з його родиною, друзями та колегами в цей неймовірно важкий час