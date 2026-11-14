На знімальному майданчику популярного серіалу Netflix "Відділ Q" загинув член знімальної групи
Київ • УНН
У студії FirstStage Studios загинув член знімальної групи другого сезону «Відділу Q». Поліція не вважає смерть підозрілою та розслідує інцидент.
В Единбурзі, Шотландія, під час роботи над другим сезоном детективного серіалу Netflix "Відділ Q" (Dept. Q) загинув член знімальної групи. Трагедія сталася 12 листопада на території кіностудії FirstStage Studios. Про це повідомляє E! News із посиланням на продюсерську компанію Left Bank Pictures, пише УНН.
Деталі
За інформацією поліції Шотландії, правоохоронці отримали повідомлення про чоловіка, який зазнав серйозних травм на промисловому об'єкті в районі Бат-роуд в Единбурзі.
На місце прибули екстрені служби, однак врятувати постраждалого не вдалося. Медики констатували його смерть.
Особу загиблого поки не розголошують. Причина смерті також залишається невідомою.
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Поліція розслідує обставини трагедії
Правоохоронці зазначили, що наразі не вважають смерть чоловіка підозрілою, проте продовжують з'ясовувати всі обставини інциденту.
За даними місцевих ЗМІ, це вже не перша смертельна подія на території FirstStage Studios. У 2022 році там загинув працівник знімальної групи Філіп Росс. Обставини його смерті досі розслідують.
Серіал "Відділ Q" розповідає про детектива, який займається розслідуванням нерозкритих злочинів, водночас намагаючись пережити особисту трагедію.
Головні ролі виконують Меттью Гуд, Лія Бірн, Джеймі Сайвз та Олексій Манвелов. Прем'єра першого сезону відбулася у травні 2025 року.
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