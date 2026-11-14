На съёмочной площадке популярного сериала Netflix «Отдел Q» погиб член съёмочной группы
Киев • УНН
В студии FirstStage Studios погиб член съёмочной группы второго сезона «Отдела Q». Полиция не считает смерть подозрительной и расследует инцидент.
В Эдинбурге, Шотландия, во время работы над вторым сезоном детективного сериала Netflix «Отдел Q» (Dept. Q) погиб член съёмочной группы. Трагедия произошла 12 ноября на территории киностудии FirstStage Studios. Об этом сообщает E! News со ссылкой на продюсерскую компанию Left Bank Pictures, пишет УНН.
Детали
По информации полиции Шотландии, правоохранители получили сообщение о мужчине, который получил серьёзные травмы на промышленном объекте в районе Бат-роуд в Эдинбурге.
На место прибыли экстренные службы, однако спасти пострадавшего не удалось. Медики констатировали его смерть.
Личность погибшего пока не разглашается. Причина смерти также остаётся неизвестной.
Мы глубоко шокированы и опечалены трагической смертью члена нашей команды. Наши мысли с его семьёй, друзьями и коллегами в это невероятно тяжёлое время
Полиция расследует обстоятельства трагедии
Правоохранители отметили, что в настоящее время не считают смерть мужчины подозрительной, однако продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.
По данным местных СМИ, это уже не первый смертельный случай на территории FirstStage Studios. В 2022 году там погиб работник съёмочной группы Филип Росс. Обстоятельства его смерти до сих пор расследуются.
Сериал «Отдел Q» рассказывает о детективе, который занимается расследованием нераскрытых преступлений, одновременно пытаясь пережить личную трагедию.
Главные роли исполняют Мэттью Гуд, Лия Бирн, Джейми Сайвз и Алексей Манвелов. Премьера первого сезона состоялась в мае 2025 года.
Руководил созданием самолётов Ту-160, которые бомбят Украину: в рф умер экс-директор авиазавода в казани13.11.26, 17:15 • 3850 просмотров