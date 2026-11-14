На съёмочной площадке популярного сериала Netflix «Отдел Q» погиб член съёмочной группы

В Эдинбурге, Шотландия, во время работы над вторым сезоном детективного сериала Netflix «Отдел Q» (Dept. Q) погиб член съёмочной группы. Трагедия произошла 12 ноября на территории киностудии FirstStage Studios. Об этом сообщает E! News со ссылкой на продюсерскую компанию Left Bank Pictures, пишет УНН.

По информации полиции Шотландии, правоохранители получили сообщение о мужчине, который получил серьёзные травмы на промышленном объекте в районе Бат-роуд в Эдинбурге.

На место прибыли экстренные службы, однако спасти пострадавшего не удалось. Медики констатировали его смерть.

Личность погибшего пока не разглашается. Причина смерти также остаётся неизвестной.

Мы глубоко шокированы и опечалены трагической смертью члена нашей команды. Наши мысли с его семьёй, друзьями и коллегами в это невероятно тяжёлое время