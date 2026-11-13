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Руководил созданием самолётов Ту-160, которые бомбят Украину: в рф умер экс-директор авиазавода в казани

Киев • УНН

 • 1236 просмотра

николай савицких умер в россии в возрасте 66 лет, предположительно от инфаркта. Он 11 лет возглавлял казанский авиазавод, который производит Ту-160.

Руководил созданием самолётов Ту-160, которые бомбят Украину: в рф умер экс-директор авиазавода в казани

В россии умер бывший директор казанского авиазавода, где выпускают бомбардировщики Ту-160. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Экс-глава предприятия и бывший депутат от "единой россии" николай мавицких, по предварительным данным, умер от инфаркта в возрасте 66 лет.

По данным российских "СМИ", он родился 5 апреля 1960 года в белгородской области. В 1977 году начал работать слесарем-сборщиком на таганрогском авиационном заводе, а впоследствии возглавил авиационное предприятие, которое позже вошло в состав авиационного научно-технического комплекса в Таганроге.

В декабре 2013 года его назначили директором Казанского авиазавода. С 2016 по 2024 год работал первым заместителем генерального директора и директором завода. В казани он провел 11 лет. В 2019–2024 годах Савицких был депутатом государственного совета татарстана VI созыва и представлял интересы авиастроителей.

17 марта 2026 года его назначили управляющим директором таганрогского авиационного научно-технического комплекса. Кандидата на должность нового директора в компании будут искать не в татарстане.

Дополнительно

казанский авиационный завод - единственное предприятие в россии, способное производить стратегические бомбардировщики Ту-160, с помощью которых страна-агрессор наносит удары по Украине. Кроме Ту-160, завод специализируется на создании и модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22.

Напомним

В москве взорвался автомобиль, который якобы принадлежит пресс-секретарю экс-премьер-министра Украины Николая Азарова — Сергею Заворотному.

Евгений Устименко

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