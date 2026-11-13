У москві вибухнув автомобіль прессекретаря Азарова - росЗМІ
Київ • УНН
У Москві вибухнув Toyota Fortuner, оформлений на Сергія Заворотного. Він дістав осколкові поранення та сильні травми ніг, але вижив.
У москві вибухнув автомобіль, який нібито належить прессекретарю експрем'єр-міністра України Миколи Азарова - Сергію Заворотному. Про це повідомили росЗМІ 13 листопада, пише УНН.
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Підірваний у москві автомобіль належить прессекретареві колишнього прем'єра України Миколи Азарова, за даними SHOT.
"Чорний Toyota Fortuner проїхав близько 200 метрів вулицею Кіровоградською після того, як виїхав з двору. Позашляховик оформлено на кандидата історичних наук, речника експрем'єра України Миколу Азарова, 72-річного журналіста Сергія Заворотного. Зараз його везуть до лікарні", - ідеться у повідомленні.
За повідомленням, "осколкові поранення грудей і спини, а також сильне пошкодження ніг діагностовані у колишнього прессекретаря екс-прем'єра України, який постраждав під час вибуху".
"Попередньо, під сидіння водія було закладено СВП, яке спрацювало через кілька хвилин після того, як машина виїхала з двору. 72-річний Сергій Заворотний вижив", - сказано у повідомленні.
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