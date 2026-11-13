В москве взорвался автомобиль пресс-секретаря Азарова - росСМИ
Киев • УНН
В москве взорвался Toyota Fortuner, оформленный на Сергея Заворотного. Он получил осколочные ранения и тяжёлые травмы ног, но выжил.
В москве взорвался автомобиль, который якобы принадлежит пресс-секретарю экс-премьер-министра Украины Николая Азарова — Сергею Заворотному. Об этом российские СМИ сообщили 13 ноября, пишет УНН.
Детали
Взорванный в Москве автомобиль принадлежит пресс-секретарю бывшего премьера Украины Николая Азарова, по данным SHOT.
"Чёрный Toyota Fortuner проехал около 200 метров по Кировоградской улице после того, как выехал со двора. Внедорожник оформлен на кандидата исторических наук, спикера экс-премьера Украины Николая Азарова, 72-летнего журналиста Сергея Заворотного. Сейчас его везут в больницу", — говорится в сообщении.
По сообщению, "осколочные ранения груди и спины, а также сильное повреждение ног диагностированы у бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины, который пострадал во время взрыва".
"Предварительно, под водительское сиденье было заложено СВУ, которое сработало через несколько минут после того, как машина выехала со двора. 72-летний Сергей Заворотный выжил", — сказано в сообщении.
В петербурге взорвался автомобиль с российским полковником12.11.26, 09:00 • 5878 просмотров