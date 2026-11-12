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В петербурге взорвался автомобиль с российским полковником

Киев • УНН

 • 2744 просмотра

В Санкт-Петербурге взорвался автомобиль с российским военнослужащим. Полковник погиб, его родственник ранен.

В петербурге взорвался автомобиль с российским полковником
Источник: росСМИ

В посёлке шушары в санкт-петербурге, рф, утром 12 ноября прогремел взрыв. По данным российских СМИ, взорвался автомобиль, за рулём которого находился российский военнослужащий, пишет УНН.

Детали

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что погиб полковник. Рядом с ним находился член семьи — он выжил, но получил ранения.

Указывается, что якобы взрывное устройство было активировано дистанционно.

Смерть военнослужащего подтвердил следственный комитет россии.

В подмосковье взорвался автомобиль - погиб топ-офицер минобороны рф09.06.26, 20:44 • 11387 просмотров

Юлия Шрамко

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