В петербурге взорвался автомобиль с российским полковником
Киев • УНН
В Санкт-Петербурге взорвался автомобиль с российским военнослужащим. Полковник погиб, его родственник ранен.
Источник: росСМИ
В посёлке шушары в санкт-петербурге, рф, утром 12 ноября прогремел взрыв. По данным российских СМИ, взорвался автомобиль, за рулём которого находился российский военнослужащий, пишет УНН.
Детали
Российские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что погиб полковник. Рядом с ним находился член семьи — он выжил, но получил ранения.
Указывается, что якобы взрывное устройство было активировано дистанционно.
Смерть военнослужащего подтвердил следственный комитет россии.
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