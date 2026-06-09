В подмосковье взорвался автомобиль - погиб топ-офицер минобороны рф
Киев • УНН
В Балашихе в результате взрыва авто погиб начальник управления снабжения ракет дамир давыдов. В то же время сообщалось о якобы гибели начальника Главного штаба и первого заместителя главнокомандующего воздушно-космическими силами рф генерал-лейтенанта александра максимцева.
В городе балашиха московской области россии в результате подрыва авто погиб полковник российской армии дамир давыдов - начальник управления снабжения ракет и артиллерийских боеприпасов в главном ракетно-артиллерийском управлении российского минобороны. Об этом сообщили российские "медиа", передает УНН.
Детали
Гибель давыдова также подтвердил и сайт "Миротворец". По информации российских "медиа", в автомобиль офицера подложили взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте.
Взрыв прогремел на выезде из микрорайона, где проживают высокопоставленные российские военные и сотрудники российского министерства обороны.
В то же время сообщалось, что погибшим является начальник Главного штаба и первый заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами рф генерал-лейтенант александр максимцев.
По данным сайта "Миротворец", максимцев несет ответственность за удары российских воздушно-космических войск по военным и гражданским объектам Украины.
Однако на том же сайте "Миротворец" максимцев не значится погибшим.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в столице рф взорвался автомобиль, на месте работают силовики и экстренные службы.