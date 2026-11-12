У петербурзі злетів у повітря автомобіль з російським полковником

Джерело: росЗМІ

У селищі шушари в санкт-петербурзі у рф вранці 12 листопада пролунав вибух. За даними росЗМІ, вибухнув автомобіль, за кермом якого був російський військовослужбовець, пише УНН.

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росЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що загинув полковник. Поруч із ним був член сім'ї, він вижив, але отримав поранення.

Вказано, що нібито вибуховий пристрій було активовано дистанційно.

Смерть військового підтвердив слідчий комітет росії.

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