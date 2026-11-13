Керував створенням літаків Ту-160, що бомблять Україну: у рф помер ексдиректор авіазаводу казані
Київ • УНН
микола савицьких помер у росії у 66 років, попередньо від інфаркту. Він 11 років очолював казанський авіазавод, що виробляє Ту-160.
У росії помер колишній директор казанського авіазаводу, де випускають бомбардувальники Ту-160. Про це повідомили російські "медіа", передає УНН.
Деталі
Ексочільник підприємства та колишній депутат від "єдиної росії" микола савицьких, за попередніми даними, помер через інфаркт у віці 66 років.
За даними російських "медіа", він народився 5 квітня 1960 року в бєлгородській області. У 1977 році розпочав роботу слюсарем-складальником на таганрозькому авіаційному заводі, а згодом очолив авіаційне підприємство, яке пізніше увійшло до складу авіаційного науково-технічного комплексу в таганрозі.
У грудні 2013 року його призначили директором казанського авіазаводу. З 2016 по 2024 рік працював першим заступником генерального директора та директором заводу. У казані він провів 11 років. У 2019–2024 роках савицький був депутатом державної ради татарстану VI скликання та представляв інтереси авіабудівників.
17 березня 2026 року його призначили керуючим директором таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу. Кандидата на посаду нового директора в компанії шукатимуть не в татарстані.
Додатково
казанський авіаційний завод - це єдине підприємство у росії, що здатне виробляти стратегічні бомбардувальники Ту-160, за допомогою яких країна-агресор здійснює удари по Україні. Крім Ту-160, завод спеціалізується на створенні та модернізації стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-22.
Нагадаємо
У москві вибухнув автомобіль, який нібито належить прессекретарю експрем'єр-міністра України Миколи Азарова - Сергію Заворотному.