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Керував створенням літаків Ту-160, що бомблять Україну: у рф помер ексдиректор авіазаводу казані

Київ • УНН

 • 46 перегляди

микола савицьких помер у росії у 66 років, попередньо від інфаркту. Він 11 років очолював казанський авіазавод, що виробляє Ту-160.

Керував створенням літаків Ту-160, що бомблять Україну: у рф помер ексдиректор авіазаводу казані

У росії помер колишній директор казанського авіазаводу, де випускають бомбардувальники Ту-160. Про це повідомили російські "медіа", передає УНН.

Деталі

Ексочільник підприємства та колишній депутат від "єдиної росії" микола савицьких, за попередніми даними, помер через інфаркт у віці 66 років.

За даними російських "медіа", він народився 5 квітня 1960 року в бєлгородській області. У 1977 році розпочав роботу слюсарем-складальником на таганрозькому авіаційному заводі, а згодом очолив авіаційне підприємство, яке пізніше увійшло до складу авіаційного науково-технічного комплексу в таганрозі.

У грудні 2013 року його призначили директором казанського авіазаводу. З 2016 по 2024 рік працював першим заступником генерального директора та директором заводу. У казані він провів 11 років. У 2019–2024 роках савицький був депутатом державної ради татарстану VI скликання та представляв інтереси авіабудівників.

17 березня 2026 року його призначили керуючим директором таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу. Кандидата на посаду нового директора в компанії шукатимуть не в татарстані.

Додатково

казанський авіаційний завод - це єдине підприємство у росії, що здатне виробляти стратегічні бомбардувальники Ту-160, за допомогою яких країна-агресор здійснює удари по Україні. Крім Ту-160, завод спеціалізується на створенні та модернізації стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-22.

Нагадаємо

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Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніСвіт
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Микола Азаров
Ту-160
Ту-95
Україна