Генштаб підтвердив ураження російського нафтового вузла "Самара" та військового аеродрому

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Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження одного із ключових вузлів нафтової системи рф - ЛВДС "Самара", а також аеродрому базування російської військової авіації "Липецьк-2" в Липецькій області, пише УНН.

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"Удари по місцю, де народжується російська Urals та аеродрому", - ідеться у повідомленні.

"13 листопада Сили оборони України знову вдарили по одному з найважливіших вузлів російської нафтової системи — лінійній виробничо-диспетчерській станції "Самара" поблизу селища Просвєт Самарської області. На території об'єкта спалахнула пожежа - горять декілька резервуарів з нафтою", - вказали в Генштабі.

Ця станція, як зазначається, — "серце російської нафтової галузі". "Галузі, яка фінансує війну. Сюди магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів рф надходить нафта, яку тут змішують і формують експортну марку Urals. А на Urals припадає до половини всього нафтового експорту росії. Тож кожен уражений резервуар у Самарі б'є безпосередньо по головному джерелу грошей, з яких агресор оплачує ракети, дрони та війну проти України", - зазначили у Генштабі.

"Підтверджено і результати удару по аеродрому "Липецьк-2" в Липецькій області, де базується російська військова авіація. 13 листопада там уражено ангар зберігання спецтехніки для обслуговування літаків, резервуар з авіаційним пальним і центральний командно-диспетчерський пункт аеродрому", - повідомили у Генштабі.

"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на примушення росії до припинення збройної агресії проти України", - наголосили у Генштабі.

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