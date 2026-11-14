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Генштаб підтвердив ураження російського нафтового вузла "Самара" та військового аеродрому

Київ • УНН

 • 11962 перегляди

У Генштабі підтвердили ураження по станції «Самара», де спалахнула пожежа в резервуарах із нафтою. На «Липецьку-2» уражено ангар, пальне та пункт управління.

Генштаб підтвердив ураження російського нафтового вузла "Самара" та військового аеродрому
фото ілюстративне

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження одного із ключових вузлів нафтової системи рф - ЛВДС "Самара", а також аеродрому базування російської військової авіації "Липецьк-2" в Липецькій області, пише УНН.

Деталі

"Удари по місцю, де народжується російська Urals та аеродрому", - ідеться у повідомленні. 

"13 листопада Сили оборони України знову вдарили по одному з найважливіших вузлів російської нафтової системи — лінійній виробничо-диспетчерській станції "Самара" поблизу селища Просвєт Самарської області. На території об'єкта спалахнула пожежа - горять декілька резервуарів з нафтою", - вказали в Генштабі.

Ця станція, як зазначається, — "серце російської нафтової галузі". "Галузі, яка фінансує війну. Сюди магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів рф надходить нафта, яку тут змішують і формують експортну марку Urals. А на Urals припадає до половини всього нафтового експорту росії. Тож кожен уражений резервуар у Самарі б'є безпосередньо по головному джерелу грошей, з яких агресор оплачує ракети, дрони та війну проти України", - зазначили у Генштабі.

"Підтверджено і результати удару по аеродрому "Липецьк-2" в Липецькій області, де базується російська військова авіація. 13 листопада там уражено ангар зберігання спецтехніки для обслуговування літаків, резервуар з авіаційним пальним і центральний командно-диспетчерський пункт аеродрому", - повідомили у Генштабі.

"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на примушення росії до припинення збройної агресії проти України", - наголосили у Генштабі.

Пальне для війни горить у Волгограді - у Генштабі підтвердили ураження одного із найбільших НПЗ росії13.11.26, 15:16 • 19980 переглядiв

Юлія Шрамко

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