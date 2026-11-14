Генштаб підтвердив ураження російського нафтового вузла "Самара" та військового аеродрому
Київ • УНН
У Генштабі підтвердили ураження по станції «Самара», де спалахнула пожежа в резервуарах із нафтою. На «Липецьку-2» уражено ангар, пальне та пункт управління.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження одного із ключових вузлів нафтової системи рф - ЛВДС "Самара", а також аеродрому базування російської військової авіації "Липецьк-2" в Липецькій області, пише УНН.
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"Удари по місцю, де народжується російська Urals та аеродрому", - ідеться у повідомленні.
"13 листопада Сили оборони України знову вдарили по одному з найважливіших вузлів російської нафтової системи — лінійній виробничо-диспетчерській станції "Самара" поблизу селища Просвєт Самарської області. На території об'єкта спалахнула пожежа - горять декілька резервуарів з нафтою", - вказали в Генштабі.
Ця станція, як зазначається, — "серце російської нафтової галузі". "Галузі, яка фінансує війну. Сюди магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів рф надходить нафта, яку тут змішують і формують експортну марку Urals. А на Urals припадає до половини всього нафтового експорту росії. Тож кожен уражений резервуар у Самарі б'є безпосередньо по головному джерелу грошей, з яких агресор оплачує ракети, дрони та війну проти України", - зазначили у Генштабі.
"Підтверджено і результати удару по аеродрому "Липецьк-2" в Липецькій області, де базується російська військова авіація. 13 листопада там уражено ангар зберігання спецтехніки для обслуговування літаків, резервуар з авіаційним пальним і центральний командно-диспетчерський пункт аеродрому", - повідомили у Генштабі.
"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на примушення росії до припинення збройної агресії проти України", - наголосили у Генштабі.
Пальне для війни горить у Волгограді - у Генштабі підтвердили ураження одного із найбільших НПЗ росії13.11.26, 15:16 • 19980 переглядiв