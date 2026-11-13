Пальне для війни горить у Волгограді - у Генштабі підтвердили ураження одного із найбільших НПЗ росії
Київ • УНН
Уражено Волгоградський НПЗ, що постачає пальне російським військам і авіації. На підприємстві спалахнула пожежа, пошкоджено установки та резервуари.
Підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік. Як відзначили у Генштабі, Волгоградський нафтопереробний завод — одна з ключових "бензоколонок" російської армії на півдні. Звідси пальне йде на фронт і до аеродромів, з яких злітають літаки для ударів по Україні, передає УНН.
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НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" виробляє бензин, дизельне і авіаційне пальне. Як повідомили у Генштабі, після атаки на території підприємства спалахнула пожежа. Уражено установки первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5, АВТ-6, установку гідроочищення, зливно-наливну естакаду та 6 резервуарів по 2000 м куб.
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Втім кожна година простою такого заводу — це менше дизелю для танків і вантажівок, менше авіагасу для літаків і менше нафторублів, за які агресор створює знаряддя вбивства - ракети, шахеди, вибухівку
У Генштабі додали, що Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу противника та примушення росії до припинення збройної агресії проти України.
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Нагадаємо
Як повідомляв УНН, російський волгоград у ніч на п'ятницю, 13 листопада, атакували безпілотники.
Зазначалося, що внаслідок атаки у місті спалахнув місцевий нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". Його потужність становить близько 5% загального обʼєму річної нафтопереробки в рф.