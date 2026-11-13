$45.380.0650.340.14
ukenru
13:33 • 10354 перегляди
"Податок на Google" - скільки мільярдів отримав бюджет та хто серед найбільших платників
13:16 • 11418 перегляди
Пальне для війни горить у Волгограді - у Генштабі підтвердили ураження одного із найбільших НПЗ росії
12:59 • 10057 перегляди
В Україні стартувало надходження перших вакцин проти грипу
12:25 • 11651 перегляди
Після нових збоїв Starshield обмеження швидкості зберігається, чітких пояснень немає - Зеленський
10:41 • 17320 перегляди
Ціни на пальне в Україні знизяться після надходження нових партій - Корецький
09:18 • 16659 перегляди
За генерал-майора СБУ Сергія Дуку внесли всю суму застави Video
09:08 • 13171 перегляди
Зараз про це говорити рано - Корецький про ненарахування плати за опалення у період його відсутності
13 листопада, 08:37 • 11103 перегляди
Сутички на Борщагівці: Нацгвардія завершила службове розслідування, матеріали передадуть ДБР 
Ексклюзив
13 листопада, 07:50 • 28161 перегляди
Кримінальне середовище як джерело інформації: навіщо спецслужбам агентура
Ексклюзив
13 листопада, 07:10 • 31078 перегляди
Як перетворити бойовий досвід на підтримку інших ветеранів: історія Руслана Агасанова з команди ФПУPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
4.2м/с
94%
734мм
Популярнi новини
Удар по лікарні в Києві: одна людина постраждала, 37 врятованоVideo13 листопада, 05:47 • 10251 перегляди
SpaceX зі Starship уперше в історії спробує "зловити" космічний корабельPhotoVideo13 листопада, 06:33 • 12353 перегляди
Масштабний збій стався у сервісах Microsoft: ситуація в Україні13 листопада, 06:53 • 13056 перегляди
Світловий меч Дарта Вейдера пішов з молотка майже за $5 млн12:24 • 8730 перегляди
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру12:48 • 10849 перегляди
Публікації
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру12:48 • 11246 перегляди
Кримінальне середовище як джерело інформації: навіщо спецслужбам агентура
Ексклюзив
13 листопада, 07:50 • 28166 перегляди
Як перетворити бойовий досвід на підтримку інших ветеранів: історія Руслана Агасанова з команди ФПУPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 07:10 • 31081 перегляди
Економіка війни: як Україна завдає росії мільйонних збитків за мінімальних витратPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 06:45 • 29220 перегляди
Україна відновлює аеромедичну евакуацію: чи стане це кроком до відкриття неба
Ексклюзив
13 листопада, 06:20 • 28735 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Вигівський Іван Михайлович
Ігор Коломойський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Олешки
Київська область
Миколаївська область
Реклама
УНН Lite
Світловий меч Дарта Вейдера пішов з молотка майже за $5 млн12:24 • 9452 перегляди
Гаррі Кейн встановив унікальне досягнення збірної АнгліїVideo12 листопада, 20:54 • 21150 перегляди
Після заяви про відставку: ЗМІ знайшли ще одну коханку гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга12 листопада, 20:12 • 21996 перегляди
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор залишає гурт - стала відома причина12 листопада, 18:16 • 21985 перегляди
Українка Катерина Садурська встановила світовий рекорд у фрідайвінгуPhotoVideo12 листопада, 17:20 • 29979 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
«Калібр» (сімейство ракет)
P-800 Oniks
COVID-19

Пальне для війни горить у Волгограді - у Генштабі підтвердили ураження одного із найбільших НПЗ росії

Київ • УНН

 • 11435 перегляди

Уражено Волгоградський НПЗ, що постачає пальне російським військам і авіації. На підприємстві спалахнула пожежа, пошкоджено установки та резервуари.

Пальне для війни горить у Волгограді - у Генштабі підтвердили ураження одного із найбільших НПЗ росії

Підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік. Як відзначили у Генштабі,  Волгоградський нафтопереробний завод — одна з ключових "бензоколонок" російської армії на півдні. Звідси пальне йде на фронт і до аеродромів, з яких злітають літаки для ударів по Україні, передає УНН

Деталі

НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" виробляє бензин, дизельне і авіаційне пальне. Як повідомили у Генштабі, після атаки на території підприємства спалахнула пожежа. Уражено установки первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5, АВТ-6, установку гідроочищення, зливно-наливну естакаду та 6 резервуарів по 2000 м куб.

"Роснефть" знову обмежила продаж пального по всій росії через удари по НПЗ 09.11.26, 17:24 • 5981 перегляд

Втім кожна година простою такого заводу — це менше дизелю для танків і вантажівок, менше авіагасу для літаків і менше нафторублів, за які агресор створює знаряддя вбивства - ракети, шахеди, вибухівку 

- зазначено у повідомленні.

У Генштабі додали, що Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-екон­омічного потенціалу противника та примушення росії до припинення збройної агресії проти України.

"Відстань більше не рятує": Генштаб підтвердив ураження усіх 5 найбільших НПЗ росії12.11.26, 13:18 • 25685 переглядiв

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, російський волгоград у ніч на п'ятницю, 13 листопада, атакували безпілотники.

Зазначалося, що внаслідок атаки у місті спалахнув місцевий нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". Його потужність становить близько 5% загального обʼєму річної нафтопереробки в рф.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Збройні сили України
Україна