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"Роснефть" знову обмежила продаж пального по всій росії через удари по НПЗ

Київ • УНН

 • 532 перегляди

Роснефть запровадила ліміти на бензин і дизель у низці регіонів росії після ударів по НПЗ. У Забайкаллі запасів вистачить на місяць.

"Роснефть" знову обмежила продаж пального по всій росії через удари по НПЗ

Російська нафтова компанія "Роснефть" знову запровадила обмеження на продаж бензину та дизельного пального на своїх АЗС у різних регіонах росії. Ліміти повернулися після серії українських ударів по нафтопереробних заводах, через які в країні знову загострилися проблеми з постачанням пального. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Обмеження діють у Карелії, Бурятії, Архангельській, Новосибірській і Пензенській областях, а також у Красноярському та Забайкальському краях.

У Забайкаллі влада заявила, що обмеження "Роснефти" діють по всій країні, адже компанія представлена у 62 регіонах. На офіційному сайті "Роснефти" повідомлень про запровадження лімітів немає. Журналісти видання "Люди Байкала"* звернулися на гарячу лінію компанії, щоб з'ясувати, чи справді обмеження запровадили по всій країні. Оператор уточнив регіон, після чого відповів, що не володіє такою інформацією.

"„Роснефть" запроваджує обмеження в усіх регіонах країни (30 літрів у місті, 50 літрів на трасі)", — йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку Забайкальського краю. Водночас безпосередньо в Забайкаллі, за даними відомства, діє ліміт у 50 літрів. Відпускати пальне в каністри заборонено. Про обмеження на автозаправках мережі в Читі, адміністративному центрі краю, напередодні писали росЗМІ.

За даними Міністерства економіки Забайкалля, з урахуванням резервів у краї залишилося понад 26 тисяч тонн пального. Цих запасів має вистачити приблизно на місяць. До Забайкалля вже прямують додаткові 10 тисяч тонн пального, з яких понад 6 тисяч тонн — бензин марок АІ-92 та АІ-95.

Глава Карелії Артур Парфенчиков у неділю також оголосив про запровадження аналогічних обмежень на продаж пального.

Чому знову запроваджують обмеження

Зазначається, що ліміти на продаж бензину повернулися на тлі відновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах. За останні півтора тижня атак зазнали чотири підприємства, пов'язані з "Роснефтью".

У російській нижньогородській області обмежили продаж бензину до 40 літрів після удару по НПЗ02.11.26, 01:37 • 16914 переглядiв

Ольга Розгон

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