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У російській нижньогородській області обмежили продаж бензину до 40 літрів після удару по НПЗ

Київ • УНН

 • 2912 перегляди

Після атаки на НПЗ НОРСІ бензин продають не більш як по 40 літрів на авто, а пальне в каністри заборонили. На АЗС утворилися черги.

У російській нижньогородській області обмежили продаж бензину до 40 літрів після удару по НПЗ

У нижньогородській області росії після атаки українських безпілотників на нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" запровадили обмеження на продаж бензину. Водіям дозволили заправляти не більше 40 літрів на автомобіль, а продаж пального в каністри заборонили. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

Водночас обмеження на продаж дизельного пального не запроваджували. Місцева влада також посилює контроль за системою "парне-непарне", за якою право заправитися в певний день залежить від першої цифри номерного знака автомобіля

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Крім того, на АЗС поблизу меж області обмежать продаж пального водіям з інших регіонів. На заправках знову чергуватимуть поліція та росгвардія, а вивезення пального з регіональних сховищ тимчасово заборонять. Виняток зроблять для міноборони рф та екстрених служб.

Після удару по НПЗ на заправках утворилися черги

У ніч проти 1 листопада українські безпілотники атакували нафтопереробний завод НОРСІ у кстовському районі. Губернатор гліб нікітін повідомив про значні пошкодження промислового підприємства.

Після атаки на заводі спалахнула масштабна пожежа. Українські моніторингові канали повідомляли про займання установок АВТ-5 та АВТ-6. Місто кстово затягнуло димом, а місцеві жителі скаржилися на запах гару.

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На тлі побоювань дефіциту пального на АЗС Нижнього Новгорода, Кстова та Балахни утворилися черги. Влада закликала населення не створювати запасів бензину та заправлятися лише за потреби.

НОРСІ є одним із найбільших нафтопереробних заводів росії. Його потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік. За обсягами переробки підприємство посідає 4-те місце в країні, а за виробництвом бензину – 2-ге.

Також після атаки в регіоні повідомляли про пошкодження комунальної інфраструктури та можливі перебої з електропостачанням, гарячою водою й опаленням.

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Степан Гафтко

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