Fire Point підтвердила ураження Кстовського НПЗ - одного з найбільших нафтопереробних заводів росії
Київ • УНН
У Кстові після атаки безпілотників спалахнула пожежа на НПЗ NORSI. Точні масштаби пошкоджень і місце ураження встановлюють.
У ніч на 1 листопада Сили оборони уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області - один із найбільших НПЗ росії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила українська оборонна компанія Fire Point, виробник далекобійних ударних дронів FP-1, пише УНН.
Деталі
Допис компанія опублікувала вранці в неділю, обігравши гелловінську фразу "trick or treat".
Кстовський НПЗ, trick or treat!
Раніше Fire Point повідомляла, що для попередніх ударів по Кстовському НПЗ, зокрема 26 серпня, Сили оборони використовували дрони FP-1.
Місцеві жителі вночі повідомляли про серію вибухів у Кстові, після чого на території заводу спалахнула пожежа - відео з'явилися в соцмережах близько четвертої ранку. За попередньою оцінкою моніторингового каналу Exilenova+, займання могло виникнути в районі установок первинної переробки нафти АВТ-5 та АВТ-6, установки вісбрекінгу гудрону або установки 35/11-600. Точне місце ураження та масштаб пошкоджень поки не встановлені.
Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін заявив про "масовану атаку безпілотників" на регіон уночі. За його словами, значних пошкоджень зазнало промислове підприємство у Кстовському районі.
Що відомо про Кстовський НПЗ
"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) - четвертий за обсягом переробки НПЗ росії. Його проєктна потужність - близько 17 млн тонн нафти на рік, або приблизно 340 тис. барелів на добу; за даними Сил спеціальних операцій, на завод припадає до 11% виробництва бензину в рф. Підприємство випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум і мастила та є одним з основних постачальників пального для московського регіону. За даними Генштабу ЗСУ, завод задіяний у забезпеченні потреб російської армії.
Додатково
У 2026 році Кстовський НПЗ атакують уже не вперше. Сили оборони уражали його 18 і 20 травня - після цього, за даними Reuters, завод зупинив основну установку первинної переробки, яка забезпечує понад половину його потужностей. 2 липня Генштаб підтвердив ураження заводу, попередньо - установки АВТ-6; як повідомляв УНН, тоді застосовували зброю виробництва Fire Point. 26 серпня по НПЗ ударили дрони FP-1, а 4 вересня Генштаб підтвердив зупинку роботи підприємства.
Днями Fire Point також повідомляла про ураження дронами FP-1 Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області рф, проєктна потужність якого становить близько 8,8 млн тонн нафти на рік.
Нагадаємо
У вересні після ударів Сил оборони зупинили роботу ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" і "НОВАТЭК-Усть-Луга" у росії.