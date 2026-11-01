Fire Point підтвердила ураження Кстовського НПЗ - одного з найбільших нафтопереробних заводів росії

Тактику боїв у газопроводах: чому це важливо у російсько-українській війні

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"Без проблем": Трамп заявив про готовність запросити Зеленського на саміт G20

Гуманітарна місія в Олешках завершилася: мешканці вже в Україні - Лубінець

"Отримують підтримку армії російських ботів": Туск заявив про втручання рф у конфлікт у Польщі

Авіаудар знищив будівлю виконкому в центрі Краматорська

Атака рф на Київ: у Деснянському районі загорілася парковка

Рубіо допустив запрошення Зеленського на саміт G20, але рішення за Трампом

У Польщі ініціювали вотум недовіри уряду Туска на тлі протестів

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