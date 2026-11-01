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Fire Point подтвердила поражение Кстовского НПЗ - одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии

Киев • УНН

 • 1392 просмотра

В Кстове после атаки беспилотников вспыхнул пожар на НПЗ NORSI. Точные масштабы повреждений и место поражения устанавливаются.

Fire Point подтвердила поражение Кстовского НПЗ - одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии

В ночь на 1 ноября Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области - один из крупнейших НПЗ россии. Об этом в своем Telegram-канале сообщила украинская оборонная компания Fire Point, производитель дальнобойных ударных дронов FP-1, пишет УНН.

Детали

Пост компания опубликовала утром в воскресенье, обыграв хэллоуинскую фразу "trick or treat".

Кстовский НПЗ, trick or treat!

- говорится в посте

Ранее Fire Point сообщала, что для предыдущих ударов по Кстовскому НПЗ, в частности 26 августа, Силы обороны использовали дроны FP-1.

Местные жители ночью сообщали о серии взрывов в Кстово, после чего на территории завода вспыхнул пожар — видео появились в соцсетях около четырех утра. По предварительной оценке мониторингового канала Exilenova+, возгорание могло возникнуть в районе установок первичной переработки нефти АВТ-5 и АВТ-6, установки висбрекинга гудрона или установки 35/11-600. Точное место поражения и масштаб повреждений пока не установлены.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о "массированной атаке беспилотников" на регион ночью. По его словам, значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе.

Что известно о Кстовском НПЗ

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) - четвертый по объему переработки НПЗ россии. Его проектная мощность - около 17 млн тонн нефти в год, или примерно 340 тыс. баррелей в сутки; по данным Сил специальных операций, на завод приходится до 11% производства бензина в рф. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и смазочные материалы и является одним из основных поставщиков топлива для московского региона. По данным Генштаба ВСУ, завод задействован в обеспечении потребностей российской армии.

Дополнительно

В 2026 году Кстовский НПЗ атакуют уже не впервые. Силы обороны поражали его 18 и 20 мая - после этого, по данным Reuters, завод остановил основную установку первичной переработки, которая обеспечивает более половины его мощностей. 2 июля Генштаб подтвердил поражение завода, предварительно - установки АВТ-6; как сообщал УНН, тогда применяли оружие производства Fire Point. 26 августа по НПЗ ударили дроны FP-1, а 4 сентября Генштаб подтвердил остановку работы предприятия.

Недавно Fire Point также сообщала о поражении дронами FP-1 Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области рф, проектная мощность которого составляет около 8,8 млн тонн нефти в год.

Напомним

В сентябре после ударов Сил обороны остановили работу ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" и "НОВАТЭК-Усть-Луга" в россии.

Евгений Устименко

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