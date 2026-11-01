Атаки України за три дні вивели з ладу 10% нафтопереробки рф - дані OSINT-розвідки

Впродовж трьох днів атак зазнали три російські НПЗ, а їхня сумарна річна потужність становить близько 33 млн тонн нафти, що еквівалентно приблизно 10% нафтопереробних потужностей країни-агресора. Про це повідомляє Telegram- паблік Dnipro Osint (Гарбуз), передає УНН.

Мінус 10% російської нафтопереробки за 3 дні. Так завершилося так зване "енергетичне перемир’я". Україна пішла на поступки та протягом двох тижнів утримувалася від ударів по російських НПЗ на прохання адміністрації президента США. росія ж свій терор не припинила. російські "Герані" та ракети продовжували вбивати українців, залишати їх без світла, води й тепла. Сумарна річна потужність трьох атакованих НПЗ - Кстовського, Новокуйбишевського та "Башнефть-Новойл" - становить близько 33 млн тонн нафти, або 10% усіх нафтопереробних потужностей росії