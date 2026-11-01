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Атаки України за три дні вивели з ладу 10% нафтопереробки рф - дані OSINT-розвідки

Київ • УНН

 • 10220 перегляди

За три дні атаковано три російські НПЗ із сумарною потужністю близько 33 млн тонн нафти на рік. Це близько 10% потужностей рф.

Атаки України за три дні вивели з ладу 10% нафтопереробки рф - дані OSINT-розвідки

Впродовж трьох днів атак зазнали три російські НПЗ, а їхня сумарна річна потужність становить близько 33 млн тонн нафти, що еквівалентно приблизно 10% нафтопереробних потужностей країни-агресора. Про це повідомляє Telegram- паблік Dnipro Osint (Гарбуз), передає УНН.

Деталі

Мінус 10% російської нафтопереробки за 3 дні. Так завершилося так зване "енергетичне перемир’я". Україна пішла на поступки та протягом двох тижнів утримувалася від ударів по російських НПЗ на прохання адміністрації президента США. росія ж свій терор не припинила. російські "Герані" та ракети продовжували вбивати українців, залишати їх без світла, води й тепла. Сумарна річна потужність трьох атакованих НПЗ - Кстовського, Новокуйбишевського та "Башнефть-Новойл" - становить близько 33 млн тонн нафти, або 10% усіх нафтопереробних потужностей росії

- йдеться у дописі.

За інформацією відомства, атаки досить масштабні. За один удар з ладу виходять одразу кілька технологічних установок, зокрема первинної та вторинної переробки нафти.

Дихайте глибше

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

В Уфі повідомили про пожежу на НПЗ "Башнефть-Новойл" після ймовірної атаки. Підприємство входить до комплексу "Башнефти".

Алла Кіосак

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