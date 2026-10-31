У рф фіксують пожежу на НПЗ в Уфі
Київ • УНН
В Уфі повідомляють про пожежу на НПЗ «Башнефть-Новойл» після ймовірної атаки. Підприємство входить до комплексу «Башнефти».
У Башкортостані в рф фіксують пожежу на НПЗ в Уфі. Про це повідомляють моніторингові ресурси 31 жовтня, пише УНН.
Деталі
Exilenova+ пише, що "в Уфі три осередки пожеж на ймовірно двох атакованих НПЗ".
"Попередньо, ключова нафтопереробна установка горить після атаки на НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфі", свідчить OSINT-аналіз ASTRA.
Що відомо про НПЗ
Завод розташований у північній промзоні міста поруч із двома іншими НПЗ компанії "Башнефть", що належить "Роснефти". Разом вони утворюють Уфимський нафтопереробний комплекс потужністю до 23,5 млн тонн сировини на рік. Завод виробляє бензин класу "Євро-6", дизельне паливо, авіаційний керосин і промислові мастила. Пожежа в цій промзоні — не перша: про займання там повідомляли 21 вересня, вказали в урядовому Центрі стратегічних комунікацій.