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В рф фиксируют пожар на НПЗ в Уфе

Киев • УНН

 • 760 просмотра

В Уфе сообщают о пожаре на НПЗ «Башнефть-Новойл» после предположительной атаки. Предприятие входит в комплекс «Башнефти».

В рф фиксируют пожар на НПЗ в Уфе

В Башкортостане в рф фиксируют пожар на НПЗ в Уфе. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы 31 октября, пишет УНН.

Детали

Exilenova+ пишет, что "в Уфе три очага пожаров на предположительно двух атакованных НПЗ".

"Предварительно, ключевая нефтеперерабатывающая установка горит после атаки на НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфе", свидетельствует OSINT-анализ ASTRA.

Что известно о НПЗ

Завод расположен в северной промзоне города рядом с двумя другими НПЗ компании "Башнефть", принадлежащей "Роснефти". Вместе они образуют Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс мощностью до 23,5 млн тонн сырья в год. Завод производит бензин класса "Евро-6", дизельное топливо, авиационный керосин и промышленные смазочные материалы. Пожар в этой промзоне — не первый: о возгорании там сообщали 21 сентября, указали в правительственном Центре стратегических коммуникаций.

Юлия Шрамко

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