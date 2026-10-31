В рф фиксируют пожар на НПЗ в Уфе
Киев • УНН
В Уфе сообщают о пожаре на НПЗ «Башнефть-Новойл» после предположительной атаки. Предприятие входит в комплекс «Башнефти».
В Башкортостане в рф фиксируют пожар на НПЗ в Уфе. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы 31 октября, пишет УНН.
Детали
Exilenova+ пишет, что "в Уфе три очага пожаров на предположительно двух атакованных НПЗ".
"Предварительно, ключевая нефтеперерабатывающая установка горит после атаки на НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфе", свидетельствует OSINT-анализ ASTRA.
Что известно о НПЗ
Завод расположен в северной промзоне города рядом с двумя другими НПЗ компании "Башнефть", принадлежащей "Роснефти". Вместе они образуют Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс мощностью до 23,5 млн тонн сырья в год. Завод производит бензин класса "Евро-6", дизельное топливо, авиационный керосин и промышленные смазочные материалы. Пожар в этой промзоне — не первый: о возгорании там сообщали 21 сентября, указали в правительственном Центре стратегических коммуникаций.