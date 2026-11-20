Украинцев, планирующих пройти «Скрининг здоровья 40+» в этом году, призвали не откладывать, поскольку заявку можно подать только до 15 декабря. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, а также рассказали, что будет с неиспользованными средствами, передает УНН.

В Минздраве советуют обратить внимание на две даты, если планируете в этом году пройти «Скрининг здоровья 40+»:

до 15 декабря включительно можно подать заявку на получение средств. После подачи заявки необходимо время для их зачисления;

до 19 декабря включительно нужно пройти обследование и оплатить его средствами программы. Если вы уже получили средства и ваш двухмесячный срок истекает раньше, пройдите и оплатите скрининг до этой даты.

Например, если средства поступят 10 декабря, использовать их можно до 19 декабря включительно. Поэтому советуем заранее выбрать медучреждение и записаться на день, когда вы успеете и пройти обследование, и оплатить его - подчеркнули в ведомстве.

Что будет с неиспользованными средствами?

Как сообщили в Минздраве, банки автоматически вернут неиспользованные средства в государственный бюджет не позднее 20 декабря.

Отдельное заявление подавать не нужно. Перенести средства на следующий год невозможно, но если вы не успеете пройти скрининг в этом году, в 2027 году сможете повторно подать заявку - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в программе «Скрининг здоровья 40+» уже приняли участие более 900 тысяч украинцев и украинок в возрасте от 40 лет.

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