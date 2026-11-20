Українців, які планують пройти "Скринінг здоров’я 40+" цього року, закликали не зволікати, адже заявку можна подати лише до 15 грудня. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, а також розповіли, що буде із невикористаними коштами, передає УНН.

У МОЗ радять звернути увагу на дві дати, якщо плануєте цього року пройти "Скринінг здоров’я 40+":

до 15 грудня включно можна подати заявку на отримання коштів. Після подання заявки потрібен час на їх зарахування;

до 19 грудня включно потрібно пройти обстеження та оплатити його коштами програми. Якщо ви вже отримали кошти й ваш двомісячний строк спливає раніше, пройдіть та оплатіть скринінг до цієї дати.

Наприклад, якщо кошти надійдуть 10 грудня, використати їх можна до 19 грудня включно. Тож радимо завчасно обрати медзаклад і записатися на день, коли ви встигнете і пройти обстеження, і оплатити його - наголосили у відомстві.

Що буде з невикористаними коштами?

Як повідомили у МОЗ, банки автоматично повернуть невикористані кошти до державного бюджету не пізніше 20 грудня.

Окрему заяву подавати не потрібно. Перенести кошти на наступний рік неможливо, але якщо ви не встигнете пройти скринінг цьогоріч, у 2027 році зможете повторно подати заявку - йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що участь у програмі "Скринінг здоров’я 40+" вже взяли понад 900 тисяч українців і українок віком від 40 років.

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