Десятки артсистем, тисячі військових та сотні одиниць техніки - Генштаб повідомив про втрати рф за добу
Київ • УНН
Українські військові за добу ліквідували або поранили 2230 росіян і знищили сотні одиниць техніки. Загальні втрати рф перевищили 1,62 млн осіб.
Сили оборони України за минулу добу ліквідували та поранили ще 2230 російських військових. Загальні бойові втрати армії рф від початку повномасштабного вторгнення станом на 15 листопада 2026 року становлять близько 1 622 860 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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За даними Генштабу, російська армія від початку вторгнення втратила 12 478 танків та 25 784 бойові броньовані машини, з яких 34 – за останню добу.
Втрати артилерійських систем сягнули 52 401 одиниці (+46 за добу), реактивних систем залпового вогню – 2274 (+1), а засобів протиповітряної оборони – 1756.
Також українські військові знищили 452 російські літаки та 356 гелікоптерів.
Загальні втрати безпілотників оперативно-тактичного рівня становлять 608 803 одиниці, зокрема 1272 – за минулу добу. Крім того, росія втратила 3150 наземних робототехнічних комплексів (+10) та 5196 крилатих ракет.
Крім того, від початку повномасштабної війни Сили оборони знищили 175 158 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+549 за добу), а також 4906 одиниць спеціальної техніки (+1).
У Генеральному штабі наголошують, що дані щодо втрат противника уточнюються.
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