Десятки артсистем, тисячі військових та сотні одиниць техніки - Генштаб повідомив про втрати рф за добу

Україна має законне місце в НАТО, а путін насправді не хоче переговорів – Макрон

Україна має законне місце в НАТО, а путін насправді не хоче переговорів – Макрон

Україна має законне місце в НАТО, а путін насправді не хоче переговорів – Макрон

Україна має законне місце в НАТО, а путін насправді не хоче переговорів – Макрон

Польща хоче отримати українські технології виявлення дронів в обмін на винищувачі МіГ-29

Польща хоче отримати українські технології виявлення дронів в обмін на винищувачі МіГ-29

Польща хоче отримати українські технології виявлення дронів в обмін на винищувачі МіГ-29

Польща хоче отримати українські технології виявлення дронів в обмін на винищувачі МіГ-29