Десятки артиллерийских систем, тысячи военнослужащих и сотни единиц техники — Генштаб сообщил о потерях рф за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили еще 2230 российских военнослужащих. Общие боевые потери армии рф с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 15 ноября 2026 года составляют около 1 622 860 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, российская армия с начала вторжения потеряла 12 478 танков и 25 784 боевые бронированные машины, из которых 34 – за последние сутки.

Потери артиллерийских систем достигли 52 401 единицы (+46 за сутки), реактивных систем залпового огня – 2274 (+1), а средств противовоздушной обороны – 1756.

Также украинские военные уничтожили 452 российских самолета и 356 вертолетов.

Общие потери беспилотников оперативно-тактического уровня составляют 608 803 единицы, в частности 1272 – за прошедшие сутки. Кроме того, россия потеряла 3150 наземных робототехнических комплексов (+10) и 5196 крылатых ракет.

Кроме того, с начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 175 158 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+549 за сутки), а также 4906 единиц специальной техники (+1).

В Генеральном штабе подчеркивают, что данные о потерях противника уточняются.

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