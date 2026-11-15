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ростовську область рф атакували безпілотники – вибухи пролунали біля авіазаводу в таганрозі та ТЕЦ у ростові

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У таганрозі та ростові-на-дону пролунали вибухи під час атаки безпілотників. Ураження авіазаводу, ТЕЦ і військових об’єктів не підтверджене.

ростовську область рф атакували безпілотники – вибухи пролунали біля авіазаводу в таганрозі та ТЕЦ у ростові
Фото ілюстративне

У ніч проти 15 листопада ростовська область росії зазнала масованої атаки безпілотників. Потужні вибухи пролунали в ростові-на-дону та таганрозі, де, за повідомленнями місцевих джерел, під ударом міг опинитися авіаційний завод імені Берієва. Про це повідомляють партизанський рух "АТЕШ" і Telegram-канал ASTRA, пише УНН.

Деталі

За інформацією агентів "АТЕШ", у таганрозі пролунала серія вибухів, після чого в північній частині міста помітили заграву.

Згодом партизани повідомили про вибухи в районі авіаційного заводу імені Берієва. Підприємство виробляє літаки-амфібії Бе-200 та бере участь у модернізації російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Водночас у ростові-на-дону, за повідомленнями "АТЕШ", активно працювала російська протиповітряна оборона та мобільні вогневі групи. Партизани також заявили про можливий удар по місцевій теплоелектроцентралі.

Telegram-канал ASTRA підтвердив повідомлення місцевих жителів про атаку на таганрог. Раніше очільниця міста світлана камбулова оголосила про безпілотну небезпеку та закликала населення залишатися в приміщеннях і не наближатися до вікон.

Вибухи також пролунали в липецьку та окупованих містах України

Увечері 14 листопада "АТЕШ" повідомив про вибухи в російському липецьку. За припущенням партизанів, вони могли пролунати в напрямку військового аеродрому "Липецьк-2", де базується бойова авіація рф, зокрема літаки Су-34 та Су-35.

Крім того, понад 5 вибухів, за повідомленнями руху, було чути в тимчасово окупованому Луганську. Також надходила інформація про удар у районі колишньої бази ВМС України в окупованому Бердянську.

Наразі масштаби пошкоджень та можливі наслідки атак невідомі. Офіційного підтвердження ураження авіазаводу в таганрозі, ТЕЦ у ростові чи військового аеродрому в липецьку немає.

Пальне для війни горить у Волгограді - у Генштабі підтвердили ураження одного із найбільших НПЗ росії13.11.26, 15:16 • 20160 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніСвіт
Вибухи
Війна в Україні
Су-34
Атеш (рух)
Бердянськ
Луганськ