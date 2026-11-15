Ростовскую область РФ атаковали беспилотники — взрывы прогремели возле авиазавода в Таганроге и ТЭЦ в Ростове

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В ночь на 15 ноября Ростовская область России подверглась массированной атаке беспилотников. Мощные взрывы прогремели в Ростове-на-Дону и Таганроге, где, по сообщениям местных источников, под ударом мог оказаться авиационный завод имени Бериева. Об этом сообщают партизанское движение «АТЕШ» и Telegram-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

По информации агентов «АТЕШ», в Таганроге прогремела серия взрывов, после чего в северной части города заметили зарево.

Позже партизаны сообщили о взрывах в районе авиационного завода имени Бериева. Предприятие производит самолёты-амфибии Бе-200 и участвует в модернизации российских самолётов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Тем временем в Ростове-на-Дону, по сообщениям «АТЕШ», активно работали российская противовоздушная оборона и мобильные огневые группы. Партизаны также заявили о возможном ударе по местной теплоэлектроцентрали.

Telegram-канал ASTRA подтвердил сообщения местных жителей об атаке на Таганрог. Ранее глава города Светлана Камбулова объявила о беспилотной опасности и призвала население оставаться в помещениях и не приближаться к окнам.

Взрывы также прогремели в Липецке и оккупированных городах Украины

Вечером 14 ноября «АТЕШ» сообщил о взрывах в российском Липецке. По предположению партизан, они могли прогреметь в направлении военного аэродрома «Липецк-2», где базируется боевая авиация РФ, в частности самолёты Су-34 и Су-35.

Кроме того, по сообщениям движения, более 5 взрывов было слышно во временно оккупированном Луганске. Также поступала информация об ударе в районе бывшей базы ВМС Украины в оккупированном Бердянске.

В настоящее время масштабы повреждений и возможные последствия атак неизвестны. Официального подтверждения поражения авиазавода в Таганроге, ТЭЦ в Ростове или военного аэродрома в Липецке нет.

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