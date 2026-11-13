Топливо для войны горит в Волгограде — в Генштабе подтвердили поражение одного из крупнейших НПЗ россии
Киев • УНН
Поражён Волгоградский НПЗ, поставляющий топливо российским войскам и авиации. На предприятии вспыхнул пожар, повреждены установки и резервуары.
Подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" мощностью около 15 млн тонн нефти в год. Как отметили в Генштабе, Волгоградский нефтеперерабатывающий завод — одна из ключевых "бензоколонок" российской армии на юге. Отсюда топливо поступает на фронт и на аэродромы, с которых взлетают самолеты для нанесения ударов по Украине, передает УНН.
Детали
НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" производит бензин, дизельное и авиационное топливо. Как сообщили в Генштабе, после атаки на территории предприятия вспыхнул пожар. Поражены установки первичной переработки нефти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5, АВТ-6, установка гидроочистки, сливо-наливная эстакада и 6 резервуаров по 2000 куб. м.
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Однако каждый час простоя такого завода — это меньше дизельного топлива для танков и грузовиков, меньше авиакеросина для самолетов и меньше нефтедолларов, на которые агрессор создает орудия убийства — ракеты, шахеды, взрывчатку
В Генштабе добавили, что Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала противника и принуждение россии к прекращению вооруженной агрессии против Украины.
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Напомним
Как сообщал УНН, российский Волгоград в ночь на пятницу, 13 ноября, атаковали беспилотники.
Отмечалось, что в результате атаки в городе вспыхнул местный нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". Его мощность составляет около 5% общего объема годовой нефтепереработки в рф.