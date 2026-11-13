У російському волгограді після атаки дронів загорівся нафтопереробний завод

російський волгоград у ніч на п'ятницю, 13 листопада, атакували безпілотники. Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали та місцеві пабліки.

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Зазначається, що внаслідок атаки у місті палає місцевий нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". Його потужність становить близько 5% загального обʼєму річної нафтопереробки в рф.

Волгоградський НПЗ примусово призупиняє свою роботу - йдеться в одному з повідомлень.

Нагадаємо

У липні Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Волгоградського НПЗ, одного із найбільших у рф.

Українські військові ракетами FP-5 "Фламінго" атакували хімзавод у волгограді в рф