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У російському волгограді після атаки дронів загорівся нафтопереробний завод

Київ • УНН

 • 118 перегляди

У російському волгограді безпілотники атакували НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". Підприємство вимушено зупинити роботу.

У російському волгограді після атаки дронів загорівся нафтопереробний завод

російський волгоград у ніч на п'ятницю, 13 листопада, атакували безпілотники. Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали та місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що внаслідок атаки у місті палає місцевий нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". Його потужність становить близько 5% загального обʼєму річної нафтопереробки в рф.

Волгоградський НПЗ примусово призупиняє свою роботу

- йдеться в одному з повідомлень.

Нагадаємо

У липні Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Волгоградського НПЗ, одного із найбільших у рф.

Українські військові ракетами FP-5 "Фламінго" атакували хімзавод у волгограді в рф11.09.26, 12:35 • 11560 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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