У російському волгограді після атаки дронів загорівся нафтопереробний завод
Київ • УНН
У російському волгограді безпілотники атакували НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". Підприємство вимушено зупинити роботу.
російський волгоград у ніч на п'ятницю, 13 листопада, атакували безпілотники. Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали та місцеві пабліки.
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Зазначається, що внаслідок атаки у місті палає місцевий нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". Його потужність становить близько 5% загального обʼєму річної нафтопереробки в рф.
Волгоградський НПЗ примусово призупиняє свою роботу
Нагадаємо
У липні Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Волгоградського НПЗ, одного із найбільших у рф.
Українські військові ракетами FP-5 "Фламінго" атакували хімзавод у волгограді в рф11.09.26, 12:35 • 11560 переглядiв