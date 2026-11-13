В российском Волгограде после атаки дронов загорелся нефтеперерабатывающий завод

$45.320.1850.480.60
ukenru
23:16 • 6740 просмотра
Российский FPV-дрон убил двух гражданских в Сумской области
22:20 • 9848 просмотра
ЕС будет непосредственно участвовать в переговорах по поводу войны в Украине — Зеленский
21:11 • 11535 просмотра
Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским в Дублине
20:47 • 13639 просмотра
В Украине протестировали аналоги Mavic: какие характеристики проверяли
Эксклюзив
12 ноября, 18:13 • 28182 просмотра
Фабрика фейков: как российская пропаганда манипулирует информацией об антикоррупционных расследованиях в Украине
12 ноября, 17:53 • 22451 просмотра
13 ноября в Украине будут действовать графики отключений — сколько придется сидеть без света
12 ноября, 17:42 • 22662 просмотра
Жильё станет доступнее для семей с детьми: какие масштабные изменения готовят в программе "єОселя"
12 ноября, 17:20 • 19030 просмотра
Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвингеPhotoVideo
12 ноября, 16:35 • 15969 просмотра
Уиткофф после визита в Москву заявил о договоренности относительно следующей трехсторонней встречи
12 ноября, 16:23 • 13800 просмотра
"Одна легенда змінит другую" — Трамп предложил назначить Тима Кука новым гендиректором Nvidia
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
В Германии ищут смотрителя башни XII века с бесплатным жильём, но есть нюанс12 ноября, 16:18 • 13828 просмотра
Европейское исследование выявило 900 миллионов галактик, а также тайны «тёмной Вселенной» — СМИ12 ноября, 16:51 • 11750 просмотра
"Аллигатор" больше не полетит - что известно о сбитом "дружественным огнём" Ка-52 PhotoVideo12 ноября, 17:00 • 21413 просмотра
Хегсет наградил военнослужащего, который сделал ему замечание возле Могилы Неизвестного солдатаVideo12 ноября, 17:39 • 8162 просмотра
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор покидает группу — стала известна причина12 ноября, 18:16 • 9740 просмотра
публикации
В Украине протестировали аналоги Mavic: какие характеристики проверяли20:47 • 13639 просмотра
Фабрика фейков: как российская пропаганда манипулирует информацией об антикоррупционных расследованиях в Украине
Эксклюзив
12 ноября, 18:13 • 28182 просмотра
Жильё станет доступнее для семей с детьми: какие масштабные изменения готовят в программе "єОселя"12 ноября, 17:42 • 22662 просмотра
"Аллигатор" больше не полетит - что известно о сбитом "дружественным огнём" Ка-52 PhotoVideo12 ноября, 17:00 • 21491 просмотра
От гарантий безопасности до миллиардов помощи: что обсуждают на саммите в Дублине и чего ожидать Украине12 ноября, 15:01 • 27711 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Китай
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Гарри Кейн установил уникальное достижение сборной АнглииVideo20:54 • 2930 просмотра
После заявления об отставке: СМИ нашли ещё одну любовницу гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга20:12 • 4606 просмотра
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор покидает группу — стала известна причина12 ноября, 18:16 • 9824 просмотра
Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвингеPhotoVideo12 ноября, 17:20 • 19030 просмотра
Европейское исследование выявило 900 миллионов галактик, а также тайны «тёмной Вселенной» — СМИ12 ноября, 16:51 • 11799 просмотра
Актуальное
Отопление
Forbes
MIM-104 Patriot
Хранитель
Ка-50

В российском Волгограде после атаки дронов загорелся нефтеперерабатывающий завод

Киев • УНН

 • 768 просмотра

В российском Волгограде беспилотники атаковали НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Предприятие вынуждено остановить работу.

В российском Волгограде после атаки дронов загорелся нефтеперерабатывающий завод

российский волгоград в ночь на пятницу, 13 ноября, атаковали беспилотники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.

Детали

Отмечается, что в результате атаки в городе горит местный нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". Его мощность составляет около 5% общего объёма годовой нефтепереработки в рф.

Волгоградский НПЗ принудительно приостанавливает свою работу

- говорится в одном из сообщений.

Напомним

В июле Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Волгоградского НПЗ, одного из крупнейших в рф.

Украинские военные ракетами FP-5 «Фламинго» атаковали химзавод в Волгограде в РФ11.09.26, 12:35 • 11625 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Взрывы
Пожары