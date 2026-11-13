В российском Волгограде после атаки дронов загорелся нефтеперерабатывающий завод
Киев • УНН
В российском Волгограде беспилотники атаковали НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Предприятие вынуждено остановить работу.
российский волгоград в ночь на пятницу, 13 ноября, атаковали беспилотники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.
Детали
Отмечается, что в результате атаки в городе горит местный нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". Его мощность составляет около 5% общего объёма годовой нефтепереработки в рф.
Волгоградский НПЗ принудительно приостанавливает свою работу
Напомним
В июле Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Волгоградского НПЗ, одного из крупнейших в рф.
Украинские военные ракетами FP-5 «Фламинго» атаковали химзавод в Волгограде в РФ11.09.26, 12:35 • 11625 просмотров