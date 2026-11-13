В российском Волгограде после атаки дронов загорелся нефтеперерабатывающий завод

российский волгоград в ночь на пятницу, 13 ноября, атаковали беспилотники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.

Детали

Отмечается, что в результате атаки в городе горит местный нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". Его мощность составляет около 5% общего объёма годовой нефтепереработки в рф.

Волгоградский НПЗ принудительно приостанавливает свою работу - говорится в одном из сообщений.

Напомним

В июле Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Волгоградского НПЗ, одного из крупнейших в рф.

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