"Роснефть" снова ограничила продажу топлива по всей россии из-за ударов по НПЗ
Киев • УНН
«Роснефть» ввела ограничения на продажу бензина и дизельного топлива в ряде регионов россии после ударов по НПЗ. В Забайкалье запасов хватит на месяц.
Российская нефтяная компания «Роснефть» снова ввела ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на своих АЗС в разных регионах России. Лимиты вернулись после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам, из-за которых в стране вновь обострились проблемы с поставками топлива. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Ограничения действуют в Карелии, Бурятии, Архангельской, Новосибирской и Пензенской областях, а также в Красноярском и Забайкальском краях.
В Забайкалье власти заявили, что ограничения «Роснефти» действуют по всей стране, поскольку компания представлена в 62 регионах. На официальном сайте «Роснефти» сообщений о введении лимитов нет. Журналисты издания «Люди Байкала»* обратились на горячую линию компании, чтобы выяснить, действительно ли ограничения ввели по всей стране. Оператор уточнил регион, после чего ответил, что не располагает такой информацией.
«„Роснефть“ вводит ограничения во всех регионах страны (30 литров в городе, 50 литров на трассе)», — говорится в сообщении Министерства экономического развития Забайкальского края. В то же время непосредственно в Забайкалье, по данным ведомства, действует лимит в 50 литров. Отпускать топливо в канистры запрещено. Об ограничениях на автозаправках сети в Чите, административном центре края, накануне писали российские СМИ.
По данным Министерства экономики Забайкалья, с учетом резервов в крае осталось более 26 тысяч тонн топлива. Этих запасов должно хватить примерно на месяц. В Забайкалье уже направляются дополнительные 10 тысяч тонн топлива, из которых более 6 тысяч тонн — бензин марок АИ-92 и АИ-95.
Глава Карелии Артур Парфенчиков в воскресенье также объявил о введении аналогичных ограничений на продажу топлива.
Почему снова вводят ограничения
Отмечается, что лимиты на продажу бензина вернулись на фоне возобновления украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. За последние полторы недели атакам подверглись четыре предприятия, связанные с «Роснефтью».
В российской Нижегородской области ограничили продажу бензина до 40 литров после удара по НПЗ02.11.26, 01:37 • 16914 просмотров