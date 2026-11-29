Дочь легендарного рок-музыканта Оззи Осборна Келли призналась, что после смерти отца пережила рецидив наркотической и алкогольной зависимости, пытаясь заглушить боль от утраты. Об этом 42-летняя знаменитость рассказала в интервью The Telegraph, пишет УНН.

Детали

По словам Келли, после смерти отца в июле 2025 года она начала употреблять алкоголь и удваивать дозы лекарственных препаратов, чтобы справиться с эмоциональными переживаниями.

Что бы ни потребовалось, лишь бы ничего не чувствовать. Потому что я не могла этого вынести. Боль была ужасной — призналась она.

Келли также рассказала, что незадолго до смерти Оззи пытался психологически подготовить ее к жизни без него. Музыкант призывал дочь заниматься тем, о чем она давно мечтала.

Как Келли Осборн удалось вернуться к трезвой жизни

Борьба Келли с зависимостью началась еще в подростковом возрасте, когда после операции ей назначили сильнодействующее обезболивающее. Она считает, что унаследовала от отца не только талант, но и склонность к зависимости.

Из-за пережитого горя Келли также сильно похудела, поскольку ей было трудно есть. Однако после получения помощи она набрала почти 14 кг и вернулась к трезвому образу жизни.

Я пообещала папе, что буду трезвой, и я не пью с 26 декабря — подчеркнула дочь музыканта.

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