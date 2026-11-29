За неделю российские войска применили против Украины более 1960 ударных беспилотников, свыше 1600 управляемых авиабомб и восемь ракет. Под ударами оказались объекты энергетики, критическая инфраструктура и жилые дома. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

По его словам, россияне били по подстанциям в Винницкой, Кировоградской, Ровненской, Харьковской и Одесской областях. Кроме того, к сожалению, многие удары пришлись и по жилым домам.

Этой ночью в Одессе российский дрон ударил по многоэтажному дому. К сожалению, погибла женщина. В Запорожье ночью продолжались поисково-спасательные работы на месте падения российских КАБов среди жилых домов. Вокруг не было ни одного военного объекта. Пять человек получили ранения. Среди них 14-летняя девочка. ГСЧС удалось спасти ее из-под завалов. Но, к сожалению, этим ударом Россия убила ее маму. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Спасибо всем ремонтным бригадам, нашим службам, которые привлечены к ликвидации последствий этих атак. Очень важно, что везде нашим людям своевременно оказывают помощь. Хочу поблагодарить и воинов, которые защищают украинское небо. Каждый день работаем, чтобы поддержки было больше. Дополнительные финансовые и оборонные пакеты, прежде всего для усиления ПВО, - это спасенные жизни. Благодарен всем, кто помогает