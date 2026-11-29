29 ноября в мире под эгидой ООН отмечают Международный день солидарности с палестинским народом и Международный день ягуара. В церковном календаре по новому стилю почитают святых мучеников Парамона и Филумена, пишет УНН.

Международный день солидарности с палестинским народом (International Day of Solidarity with the Palestinian People)

Официальная международная дата ООН, установленная Генеральной Ассамблеей 2 декабря 1977 года. Дата выбрана в память о 29 ноября 1947 года, когда Генассамблея ООН приняла решение о плане раздела Палестины на два независимых государства - еврейское и арабское - с особым международным статусом для Иерусалима.

Событие призвано привлечь внимание мирового сообщества к соблюдению неотъемлемых прав палестинского народа, гуманитарной ситуации в регионе и необходимости мирного дипломатического урегулирования ближневосточного конфликта.

Международный день ягуара (International Jaguar Day)

Глобальная экологическая дата, учрежденная в 2018 году во время Конференции ООН по биоразнообразию по инициативе правительств стран Латинской Америки и природоохранных организаций, в частности Всемирного фонда дикой природы и Panthera.

Событие посвящено защите крупнейшего хищника семейства кошачьих в Западном полушарии, популяция которого сокращается из-за вырубки тропических лесов Амазонии, фрагментации естественной среды обитания и браконьерства.

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День электронных поздравлений (Electronic Greetings Day)

Современная цифровая и коммуникационная дата, учрежденная в США в конце 1990-х годов с развитием интернета и электронной почты.

Событие напоминает об удобстве и экологичности цифровых открыток и мгновенных сообщений, которые позволяют поддерживать связь с родными, друзьями и коллегами на любом расстоянии без расхода бумаги.

По новому календарю православные и греко-католические верующие почитают память святого мученика Парамона и с ним 370 мучеников - христиан из Вифинии, которые во времена правления римского императора Декия в 250 году были заключены правителем Акилином за отказ принести жертвы языческим идолам.

Когда местный житель по имени Парамон, проходя мимо языческого капища, открыто осудил жестокость правителя и исповедал свою веру в Иисуса Христа, его схватили, прокололи язык шипом и казнили копьем вместе со всеми 370 узниками.

По старому календарю верующие почитают память святого апостола и евангелиста Матфея - одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа и автора первого канонического Евангелия Нового Завета, который до призвания был мытарем в Капернауме, а после Вознесения проповедовал христианство в Иудее, Сирии, Персии и Эфиопии, где принял мученическую смерть.

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