29 листопада у світі під егідою ООН відзначають Міжнародний день солідарності з палестинським народом та Міжнародний день ягуара. У церковному календарі за новим стилем вшановують святих мучеників Парамона і Філумена, пише УНН.

Міжнародний день солідарності з палестинським народом (International Day of Solidarity with the Palestinian People)

Офіційна міжнародна дата ООН, встановлена Генеральною Асамблеєю 2 грудня 1977 року. Дата обрана на згадку про 29 листопада 1947 року, коли Генасамблея ООН ухвалила рішення про план поділу Палестини на дві незалежні держави - єврейську та арабську - з особливим міжнародним статусом для Єрусалима.

Подія покликана привернути увагу світової спільноти до дотримання невід'ємних прав палестинського народу, гуманітарної ситуації в регіоні та необхідності мирного дипломатичного врегулювання близькосхідного конфлікту.

Міжнародний день ягуара (International Jaguar Day)

Глобальна екологічна дата, започаткована у 2018 році під час Конференції ООН із біорізноманіття за ініціативи урядів країн Латинської Америки та природоохоронних організацій, зокрема Всесвітнього фонду дикої природи і Panthera.

Подія присвячена захисту найбільшого хижака родини котячих у Західній півкулі, популяція якого скорочується через вирубку тропічних лісів Амазонії, фрагментацію природного середовища існування та браконьєрство.

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День електронних вітань (Electronic Greetings Day)

Сучасна цифрова та комунікаційна дата, започаткована у США наприкінці 1990-х років із розвитком інтернету та електронної пошти.

Подія нагадує про зручність і екологічність цифрових листівок та миттєвих повідомлень, які дозволяють підтримувати зв'язок із рідними, друзями та колегами на будь-якій відстані без витрат паперу.

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого мученика Парамона та з ним 370 мучеників - християн із Віфінії, які за часів правління римського імператора Декія у 250 році були ув'язнені правителем Аквіліном за відмову принести жертви язичницьким ідолам.

Коли місцевий житель на ім'я Парамон, проходячи повз язичницьке капище, відкрито засудив жорстокість правителя і сповідав свою віру в Ісуса Христа, його схопили, прокололи язик колючкою та стратили списом разом із усіма 370 в'язнями.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Матвія - одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа та автора першого канонічного Євангелія Нового Завіту, який до покликання був митарем у Капернаумі, а після Вознесіння проповідував християнство в Юдеї, Сирії, Персії та Ефіопії, де прийняв мученицьку смерть.

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