Курей, кроликів і навіть коней: зоопарк у Данії закликав власників віддавати домашніх тварин на корм хижакам
Київ • УНН
Ольборзький зоопарк у Данії запропонував власникам жертвувати курей, кроликів, морських свинок та коней для годування хижаків. Це пояснюється турботою про добробут хижих тварин та бажанням відтворити природний харчовий ланцюг.
Ольборзький зоопарк у Данії запропонував власникам курей, кроликів, морських свинок і навіть коней жертвувати своїх тварин, щоб годувати хижаків. У закладі пояснюють це турботою про добробут хижих тварин і бажанням відтворити природний харчовий ланцюг. Зоологи запевняють, що тварин перед цим гуманно присипляють, пише УНН із посиланням на DailyMail.
Деталі
Ольборзький зоопарк, де мешкає понад 1500 тварин 126 видів, заявив, що "намагається імітувати природний харчовий ланцюг тварин", що утримуються на його території, годуючи їх "цілою здобиччю" з метою "добробуту".
Звіринець припустив, що кури, кролики та морські свинки складають "важливу" частину раціону її хижаків, до яких належать тигри та леви.
Тварин обережно евтаназують навчені співробітники, а потім використовують як корм. Якщо у вас є здорова тварина, яку потрібно віддати з різних причин, не соромтеся пожертвувати її нам
Таким чином, нічого не пропаде даремно, а ми забезпечимо природну поведінку, харчування та добробуту наших хижаків
Зоопарк опублікував оголошення разом із зображенням дикого кота, який хизується зубами. Також компанія розмістила посилання на вебсторінку з додатковою інформацією, зокрема про те, що зоопарк також приймає "живих коней, яких ми евтаназуємо та забиваємо для їжі". Перш ніж пожертвувати коня, тварина має відповідати трьом вимогам: зріст у холці до 147 см, наявність кінського паспорта та відсутність лікування впродовж останніх 30 днів.
Ми також приймаємо курей, кроликів та морських свинок у будні з 10:00 до 13:00, але не більше чотирьох одночасно. Наші потреби змінюються протягом року, і може бути список очікування
Доповнення
Ольборзький зоопарк у регіоні Ютландія в Данії займає вісім гектарів землі та був відкритий у 1935 році. Щороку заклад відвідують близько 400 000 гостей.
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