У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр
Київ • УНН
У Нідерландах бабуїни заволоділи телефоном, який впустила жінка, і наробили селфі. Співробітники повернули власниці пошкоджений гаджет із кумедними відео.
У нідерландському зоопарку жінка випадково випадково впустила свій телефон у вольєр для бабуїнів. Тварини швидко зорієнтувалися, опанували функціонал і наробили селфі з чужого гаджета. Про це УНН повідомляє з посиланням на SkyNews.
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Як повідомляє видання, співробітники повернули власниці смартфон "повністю знищеним" та з "сімома відео", знятими мавпами.
А сім кумедних екшн-роликів вже розлетілися мережею. На відео бабуїни розглядають себе на дисплеї чужого смартфону, дражняться і кепкують один з одного.
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