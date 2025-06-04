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В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

Киев • УНН

 • 1532 просмотра

В Нидерландах бабуины завладели телефоном, который уронила женщина, и наделали селфи. Сотрудники вернули владелице поврежденный гаджет с забавными видео.

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

В нидерландском зоопарке женщина случайно уронила свой телефон в вольер для бабуинов. Животные быстро сориентировались, освоили функционал и сделали селфи с чужого гаджета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на SkyNews.

Детали

Как сообщает издание, сотрудники вернули владелице смартфон "полностью уничтоженным" и с "семью видео", снятыми обезьянами.

А семь забавных экшн-роликов уже разлетелись по сети. На видео бабуины рассматривают себя на дисплее чужого смартфона, дразнятся и насмехаются друг над друга.

Напомним

Ранее британским ученым удалось снять на видео "посиделки" диких шимпанзе в Западной Африке, которые собрались компанией, чтобы полакомиться алкогольными плодами хлебного дерева и "поймать кайф". Приматы собрались в компании и делились вкусностями так же, как делают люди, устраивая застолье.

Подозреваемый в коррупции нардеп Кузьминых увидел в геопозиции на телефоне журналиста заговор 03.06.25, 20:59 • 3556 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

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