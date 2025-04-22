Британські вчені зафільмували "алковечірку" шимпанзе, що ласували ферментованими фруктами

Британським вченим вдалося зняти на відео "посиденьки" диких шимпанзе у Західній Африці, які зібралися компанією, щоб поласували алкогольними плодами хлібного дерева та "піймати кайф". Примати зібралися в компанії і ділилися смаколиками так же, як роблять люди, влаштовуючи застілля. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The Guardian.

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Дослідники під керівництвом вчених з Університету Ексетера у Великій Британії зняли на відео "вечірку" шимпанзе, які ділилися ферментованими плодами африканського хлібного дерева у національному парку Кантанхез у Гвінеї-Бісау.

Ми знаємо, що вживання алкоголю призводить до вивільнення дофаміну та ендорфінів і, як наслідок, відчуття щастя та розслаблення. Ми також знаємо, що спільне використання алкоголю, зокрема через такі традиції, як застілля, допомагає формувати та зміцнювати соціальні зв’язки. А тепер ми ще й те, що дикі шимпанзе їдять і діляться фруктами зі вмістом етанолу схожим чином - розповіла Анна Боуленд з Центру екології та охорони природи в Пенрінському кампусі Ексетера в Корнуоллі.

Для спостережень вчені використали камери, що активуються рухом. Завдяки цьому обладнанню дослідникам вдалося 10 разів зафіксувати, як шимпанзе влаштовують "посиденьки" з ферментованими фруктами.

Вчені також перевірили фрукти на вміст алкоголю. Найвищий знайдений рівень був еквівалентом 0,61% алкоголю.

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Хоча рівень алкоголю відносно низький, шимпанзе вживали багато таких фруктів, тому могли отримати достатню кількість алкоголю, еквівалентно вживанню легкого пива.

Шимпанзе не діляться їжею весь час, тому така поведінка з ферментованими фруктами може бути важливою - сказав Кімберлі Хокінгс з Університету Ексетера.

Кадри, на яких людиноподібні мавпи їдять ферментовані плоди хлібного дерева, спонукають дослідників шукати відповідь на питання, чи можуть вони пролити світло на походження традиційного для людей бенкету.

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